Sobrina de Maribel Guardia confirma que Imelda Tuñón arrojó acetona a Julián Figueroa ¿también hay video?

El conflicto entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa vuelve a colocarse en el centro de la conversación digital tras la filtración de videos, audios y nuevas declaraciones que apuntan a un escenario de presunta violencia dentro del matrimonio. Ahora, una voz cercana a la familia de Maribel Guardia se suma al escándalo: su sobrina, quien asegura haber sido testigo de episodios delicados que hoy refuerzan la versión que el propio Julián Figueroa dejó grabada.

Mira: ¿Imelda Tuñón perderá a su hijo tras video comprometedor con Julián Figueroa? Esto dice un abogado

Imelda Tuñón Y Julián Figuero / Redes sociales

¿Qué muestran los videos filtrados de Imelda Tuñón y por qué generaron tanto escándalo?

La mañana del 2 de febrero, comenzó a circular el rumor de que existirían videos donde Imelda Tuñón se autolesiona con la intención de responsabilizar a Julián Figueroa de maltrato y así influir en su proceso de separación.

Posteriormente, el comunicador Javier Ceriani difundió en su canal de YouTube dos grabaciones que, según explicó, habrían sido realizadas por el propio Julián Figueroa. En ese material se observaría a Imelda golpeándose la cabeza contra el suelo, mientras se escucha a Julián Figueroa advertir que está registrando todo.

En uno de los audios se oye la frase: “Si me atacas te vas a la cárcel, ese golpe te lo hiciste tú sola”, mientras se muestra a la actriz con la frente lesionada.

También se escucha al cantante señalar que ella le habría aventado acetona en los ojos, un señalamiento que ahora cobra fuerza tras las nuevas declaraciones familiares.

Mira: Imelda Tuñón publica FOTO lastimada tras filtración de video con Julián Figueroa y ¡va a demandar! “Tengo material”

Imelda Tuñón podría perder a su hijo tras filtración del video / Redes sociales

¿Existe un video donde Julián Figueroa aparece herido tras una pelea?

Sí. Además del material donde aparece Imelda lastimándose, se difundió otro video en el que Julián muestra una lesión en la mano. En esa grabación, el hijo de Maribel Guardia declara:

“De ahora en adelante voy a documentar todas las agresiones que me hagan, mi esposa me mordió el dedo, me lo abrió, creo que me lastimó el ligamento, lo voy a dejar claro, estoy siendo agredido y como hombre también tengo derechos.”

En redes, incluso comenzó a mencionarse el tema del entorno familiar y la preocupación por el bienestar del hijo que tuvieron en común.

Lee: Imelda Tuñón, tras filtrarse video comprometedor junto a Julián Figueroa, reacciona: “No hay pena en mí”

¿Qué dijo la sobrina de Maribel Guardia sobre Imelda Tuñón y las agresiones a Julian Figueroa?

Cuando parecía que la polémica se enfriaba tras la publicación de mensajes donde Julián Figueroa se mostraba cariñoso con Imelda, resurgió una entrevista de Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, que cambió el rumbo de la conversación.

De acuerdo con su testimonio, ella vivía en la misma casa y habría presenciado comportamientos violentos. La familiar afirmó que Imelda actuaba de manera extraña y agresiva cuando, según su versión, presuntamente parecía consumir sustancias ilícitas.

“Sí, era una relación bastante difícil. A veces la veía inquieta, ansiosa, cosas que no tenían coherencia.” Maribel García

Lo más impactante es que respaldó dos señalamientos específicos: que Imelda presuntamente le habría aventado acetona en los ojos a Julián Figueroa y que, en otro episodio, incluso presuntamente le habría tirado un diente. Estas declaraciones coinciden con lo que Julián Figueroa menciona en los videos difundidos.

“En dos ocasiones… Una, me acuerdo que estaban peleando e Imelda llamó a la policía. Vi a Julián muy desesperado, pero a ella la veía más (nerviosa) que a él; se notaba que habían tenido un episodio de crisis de relación. Entonces, no recuerdo qué le dijo Julián, y agarró Imelda el celular y, con esta parte, le pega en el diente y se lo quiebra. Yo le dije: ‘¡Estás…!’ —dije una mala palabra—. Y sé de otra, en el rancho, que Julián nos contó que ella le aventó acetona en el ojo, en los ojos, y fue un desastre. Esa no soy testigo, pero lo sé porque él nos lo contó” Maribel García

La también actriz Maribel García no dio más detalles. En redes, la entrevista ya es viral, pues respalda lo dicho por Julián Figueroa en los videos filtrados recientemente.

Así fue como lo dijo: