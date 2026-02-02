¿Imelda Tuñón se habría lastimado para divorciarse de Julián Figueroa? Filtran videos que lo confirmarían

La guerra entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia parece estar lejos de terminar. En medio de su reciente guerra de declaraciones, saldrían a la luz videos que comprobarían la supuesta crisis matrimonial que existía entre Imelda y el fallecido Julián Figueroa.

Y es que ahora circula la versión de que, presuntamente, la cantante habría buscado divorciarse del hijo de Maribel Guardia, llegando al extremo de presuntamente “autolesionarse” para lograrlo. Esto es lo que se sabe.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa / Redes sociales

¿Imelda Tuñón y Julián Figueroa estaban al borde del divorcio?

Luego de que Imelda Tuñón asegurara que, presuntamente, Maribel Guardia era “rifada” por 100 mil pesos y mostrara un audio en el que su hijo decía despreciar a la actriz, esta última, al igual que su marido, Marco Chacón, afirmó que, supuestamente, Imelda y Julián Figueroa estaban en una crisis matrimonial.

Presuntamente, Tuñón ya estaba hablando con abogados para divorciarse de Figueroa, quien murió en abril de 2023. Según Marco, se llevaban mal y hasta dormían en habitaciones separadas.

“Lo que sí puedo decir es que ella estuvo promoviendo el divorcio. Buscó un abogado para divorciarse. Ahí está el abogado, ahí están las pláticas con el abogado” Marco Chacón

En respuesta a esto, Tuñón filtró una conversación que tuvo con Julián unos días antes de su deceso. Esto, como una forma de negar una supuesta crisis. En dicha conversación, la joven le comenta que está preocupada por una “premonición” que tuvo. Figueroa le habría contestado: “Es falsa”.

Incluso mostró una foto que le tomó meses antes de su deceso en el cuarto que compartían: “Claramente no lo corrí porque le tomé esta foto en nuestro cuarto, cuatro meses antes de que falleciera”, destacó.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa / Redes sociales

¿Cuáles son los videos comprometedoras presuntamente de Imelda Tuñó lastimándose?

En medio de todo esto, se reportó que durante este lunes 2 de febrero saldrán a la luz unos videos que comprobarían que Imelda Tuñón, supuestamente, se autolesionaba para, aparentemente, acusar a Julián Figueroa de maltrato y conseguir el divorcio más rápido.

En la más reciente transmisión de ‘Sale el sol’, Ana María Alvarado ventiló la supuesta existencia y próxima filtración de este polémico material.

“Hoy le tienen un golpe nuevo a Imelda. Hoy van a salir videos de ella. Supuestamente, hay que esperar a verlos, autoflagelándose, lastimándose. Esos son los videos… videos donde ella se lastimaba para culpar a Julián de maltrato”, contó.

Poco después, Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, mostró dos videos que, aparentemente, habría tomado el propio Julián Figueroa y que demostrarían la forma en la que, supuestamente, la propia Imelda se autolastimaba para acusar a su exesposo de violencia.

En las imágenes, se puede obsevar cómo, aparentemente, Imelda se pega la cabeza contra el suelo. En tanto que Julián le dice que, si lo ataca, lo tiene todo grabado para comprobar que se lesionó sola. También se escucha cómo Tuñón le pide que se vaya o lo va a denunciar.

Cabe señalar que lo anterior no ha sido confirmado ni desmentido por Imelda Garza Tuñón. Por esta razón, dicha información queda en puntual calidad de RUMOR.

¿Qué pasó entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

En su momento, Maribel Guardia e Imelda Tuñón fueron muy unidas. Se apoyaron mutuamente tras la muerte de Julián Figueroa en 2023. No obstante, todo cambió a principios de 2025, después de que Maribel iniciara un proceso legal contra su exnuera por, presuntamente, descuidar a su nieto. La actriz argumentó que, supuestamente, Imelda tenía problemas de adicción.

A raíz de esto, el menor estuvo bajo el resguardo de su abuela por un mes. Imelda pudo recuperar a su hijo. A partir de esto, se desató una guerra de dimes y diretes.

Maribel argumentaba que solo buscaba el bienestar de su nieto. Por su parte, Imelda sostenía que la actriz quería quitarle a su hijo y ventiló otras cosas polémicas como que, presuntamente, Marco Chacón le era infiel a la celebridad.

Actualmente, Guardia y Tuñón están distanciadas, y ninguna de las partes está dispuesta a una reconciliación. La madre de Julián Figueroa afirma hasta el día de hoy que solo quiere que su nieto esté bien y se dijo dispuesta a alejarse y esperar a que el menor la busque en su momento.

