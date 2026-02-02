Imelda Tuñón, tras filtrarse video comprometedor junto a Julián Figueroa, reacciona: “No hay pena en mí”

Imelda Tuñón vuelve a estar en el ojo del huracán. En medio de su conflicto con Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, se filtró un video que confirmaría que ella y Julián Figueroa realmente estaban al borde del divorcio, tal como lo mencionaron Guardia y Chacón en su momento.

Luego de que el polémico material saliera a la luz, la exnuera de Maribel Guardia reaparece en redes sociales con un mensaje que sería su reacción a todo este asunto.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa / Redes sociales

¿Cuál es el video polémico de Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

Hace algunas semanas, tanto Maribel Guardia como Marco Chacón declararon que Imelda Tuñón presuntamente quería divorciarse de Julián Figueroa. Supuestamente, la cantante buscaba un abogado para lograrlo.

En respuesta, Imelda compartió una conversación que tuvo con Julián unos días antes de su sorpresiva muerte en 2023. También mostró una foto del cantante en su habitación, pues igualmente se llegó a decir que dormían en cuartos separados.

Durante la mañana de este lunes 2 de febrero, diversos medios reportaron que saldría a la luz un video en el que Imelda se autolesionaría para acusar a Figueroa de maltrato y así conseguir el divorcio más rápido.

Posteriormente, el periodista Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, ventiló un clip en el que se podía ver a Imelda golpeándose la cabeza contra una toalla que estaba en el suelo. El material, aparentemente, fue grabado por el propio Julián, quien le advertía que tenía pruebas para defenderse en caso de que quisiera agredirlo o incriminarlo.

En un fragmento del cortometraje, se puede escuchar a Imelda pidiéndole a su exesposo que se fuera de la habitación o lo acusaría de maltrato. Ante esto, Figueroa le reitera que tiene evidencia y afirma que, en una ocasión, ella le aventó acetona en los ojos.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Cuál fue la reacción de Imelda Tuñón ante comprometedor video con Julián Figueroa?

Poco después de que Ceriani exhibiera el polémico material, Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, reapareció en redes sociales con una serie de fotos y videos de algunos momentos especiales que pasó junto a su hijo a lo largo del pasado fin de semana.

La joven le deseó lo mejor a sus seguidores y procedió a describir cada fotografía: “NUESTRO PUENTE (fin de semana largo para los no mexicanos) Bendiciones y espero que la pasaran también como nosotros, los quiero. Día de flojera y no hay pena en mí”, escribió.

Aunado a esto, subió algunas reflexiones sobre lo que es la “verdad” y cómo se debe defender. Para muchos, esto fue tomado como una reacción ante la polémica grabación, dando a entender que no dará mayor explicación.

Cabe destacar que, en su momento, Imelda llegó a declarar que se sentía víctima de una “campaña de desprestigio” orquestada principalmente por Marco Chacón.

Eso no es todo, también publicó una fotografía con corazones morados, así como un video en el que se lee la frase: “No siempre tienes que defender tu verdad”. Lo cual también fue interpretado por usuarios como una presunta reacción al video que se viralizó de ella autolastimandose.

Imelda Tuñón publica mensajes tras viralizarse polémico video de Julián Figueroa / IG

¿Cómo fue la historia de amor entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón?

Julián Figueroa e Imelda Tuñón se conocieron en 2015. En aquel entonces, él comenzaba a abrirse paso en el medio artístico, mientras ella todavía se estaba formando como actriz y cantante.

En 2017 se casaron en una ceremonia sencilla y tuvieron a su único hijo. Su relación pasó por muchos altibajos y crisis, pero al final, al menos de forma pública, siempre mostraron que su amor podía con todos los obstáculos.

Imelda fue quien encontró a Julián muerto el 9 de abril de 2023. En ese entonces, la joven y Maribel se hicieron muy unidas y ella junto a su hijo vivieron en su casa por un tiempo. Todo cambió en 2025, después de que la actriz la denunciara legalmente por supuestamente no cuidar bien al menor.

La actriz argumentó que su exnuera era adicta a las sustancias y expresó públicamente que no deseaba quedarse con el pequeño, sino tenerlo resguardado hasta que ella se “rehabilitara”. Aunque Ime logró recuperar a su hijo, la relación con Maribel se rompió de forma definitiva.

