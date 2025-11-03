Maribel Guardia presume su altar de Día de Muertos a Julián Figueroa y le dedica mensaje

Maribel Guardia siente un profundo respeto por la tradición del Día de Muertos. Aunque es originaria de Costa Rica, cada año se viste de catrina y coloca su altar. Sin embargo, desde la muerte de su hijo Julián Figueroa, ocurrida en abril de 2023 a causa de un infarto, esta fecha tiene para ella un significado mucho más doloroso y especial.

La tragedia fue, sin duda, un golpe devastador para Maribel Guardia. Desde entonces, ha compartido abiertamente su duelo, aunque en esta fecha tan significativa para los mexicanos no deja de recordarlo y honrar su memoria.

Por ello, Maribel Guardia compartió en sus redes un elaborado altar de Día de Muertos, decorado con elementos simbólicos que Julián amaba en vida: el bosque, la música, su comida favorita, las mariposas y las luces, todos escogidos para honrar su memoria.

Maribel Guardia comparte su altar Día de Muertos a Julián Figueroa. / Captura de pantalla

Maribel Guardia explica el altar a Julián Figueroa este Día de Muertos

Maribel Guardia compartió en sus redes sociales el altar que preparó para su hijo Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023, con motivo del Día de Muertos. La actriz y cantante expresó que esta tradición, que su hijo amaba profundamente, será una práctica que seguirá realizando siempre.

“Ya está listo el altar de mi niño, de mi Julián. Una tradición que él amaba tanto, por eso pienso hacerla siempre, porque sé la importancia que tenía para él. Con mucho amor me ayudó a hacerla una niña que quiero mucho. Creo que tiene todos los elementos de las cosas que Julián amaba: el bosque, la música, su comida favorita, las mariposas y las luces”,compartió Guardia en un video de Instagram.

La artista recordó que a Julián le encantaba pasar tiempo en el bosque, donde se sentía libre y en paz. Por ello, su altar incluye luces, mariposas y flores que, según explicó, representan el alma y servirán de guía para que su hijo sienta todo el amor que le tiene hasta que puedan reunirse nuevamente.

Maribel Guardia explicó el simbolismo de cada elemento: “El mantel morado lo hacen para la gente que muere joven”,dijo sobre el significado de transmutación.

Además, recordó la pasión de Julián por la música: “La alegría del mariachi, mi hijo amaba la música, amaba tocar la guitarra y el piano. Lo veías realmente feliz; amaba la guitarra, se perdía. Ese es otro elemento que tengo aquí. Muchas canciones que dejó, ni siquiera alcanzó a grabar, pero sus fans me las mandaron y gracias a eso rescaté muchas de ellas.”

¿Qué mensaje le dedicó Maribel Guardia a su hijo Julián Figueroa el Día de Muertos?

Maribel Guardia recordó que Julián Figueroa siempre andaba en botas, incluso en la playa. También destacó su amor por la comida: “Era un tragón, le encantaba comer, podía disfrutar de lo más sofisticado y luego echarse sus tacos de tripa, de ojo… aprendió con su papá y le encantaba. Puse solo pan como representación porque mis perritos y gatitos se iban a dar un festín.”

Finalmente, Maribel Guardia compartió que Julián era una persona analítica y reflexiva desde niño, cualidades que también quiso representar en su ofrenda con la fotografía que más lo representará.

Maribel Guardia compartió su altar a Julián Figueroa con el siguiente mensaje en la descripción del video:"Entre flores, mariposas y canciones, te espero, hijo mío, en la llama serena de las velas. Le doy gracias a Dios por darme el inmenso regalo de ser tu madre durante 27 años. Ojalá te cueles esta noche en mis sueños. Te espero.”

¿De qué murió Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia?

Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y del reconocido cantante Joan Sebastián, murió el 9 de abril de 2023 a los 27 años. Según el informe médico compartido por su familia, la causa de su muerte fue un infarto agudo al miocardio. El joven artista fue hallado sin vida en su domicilio de Maribel Guardia en la Ciudad de México.

Ante la inesperada partida, Maribel Guardia decidió no realizar un funeral abierto y se reunió con su círculo más allegado en su casa con las cenizas de su hijo.

