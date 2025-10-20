Maribel Guardia revela que hay un objeto con el que siempre se mantiene unida a Julián Figueroa

Maribel Guardia sigue encontrando formas de mantener viva la memoria de su hijo, Julián Figueroa, quien falleció en 2023. A más de un año de su partida, la actriz y cantante reveló que lleva consigo un objeto muy especial al cantante, el cual se ha convertido en un símbolo íntimo de conexión y consuelo. Lejos del espectáculo, este gesto demuestra cómo el amor de una madre trasciende el tiempo y la ausencia, aferrándose a lo que aún le da fuerza para seguir adelante.

Maribel Guardia contó el significado del accesorio que conserva desde la muerte de Julián Figueroa. / IG/maribelguardia

¿Cuál es el objeto con el que Maribel Guardia se mantiene unida a Julián Figueroa?

Conmovida y con la sinceridad que siempre la caracteriza, Maribel Guardia abrió su corazón al hablar del objeto más preciado que conserva de su hijo, Julián Figueroa, quien falleció en 2023. Durante una reciente entrevista en Despierta América, la actriz y cantante reveló que lleva consigo un pequeño arete negro que pertenecía a Julián, el cual nunca se quita y se ha convertido en un símbolo de amor eterno y conexión espiritual con su hijo.

“Tengo un aretito que nunca me quito... era de Julián”, compartió visiblemente emocionada. “Duermo con él, me baño con él, nunca me lo quito”, agregó mientras señalaba el pendiente que lleva justo detrás de su oreja. Para Maribel, ese diminuto accesorio es mucho más que una joya: es una forma de sentirlo siempre cerca, de mantener viva su presencia a través de un gesto cotidiano pero profundamente significativo.

El detalle, discreto pero cargado de sentimiento, refleja la fortaleza y ternura con la que Maribel ha enfrentado la pérdida. A través de este símbolo, la artista costarricense mantiene un lazo permanente con Julián, demostrando que el amor de una madre no conoce distancia ni final.

Maribel Guardia abre su corazón y confiesa qué recuerdo de Julián Figueroa guarda consigo cada día. / Foto: IG/maribelguardia

¿Qué dice Maribel Guardia sobre la casa donde creció Julián Figueroa?

Al ser cuestionada sobre el futuro de la casa donde creció su hijo, Julián Figueroa, Maribel Guardia respondió con la serenidad que ha aprendido a mantener tras su pérdida. Sin prisas ni decisiones precipitadas, la actriz confesó que, por ahora, no planea venderla ni hacer cambios, pues aún es un lugar lleno de recuerdos y emociones.

“La voy a dejar ahí un rato a ver qué pasa y ya luego decido”, expresó con nostalgia. Sus palabras reflejan el profundo lazo que la une a ese espacio, un hogar que conserva la esencia de Julián y que, por ahora, seguirá siendo un refugio de memoria y amor para ella.

Maribel Guardia confiesa qué lleva siempre consigo para recordar a Julián Figueroa. / Foto: IG/maribelguardia

¿Qué pasó con las cenizas de Julián Figueroa?

Ante los medios de comunicación, Maribel Guardia habló con profunda emotividad sobre el paso más difícil que aún le falta dar: llevar las cenizas de su hijo, Julián Figueroa, a su nicho.

La actriz compartió el conflicto que vive entre la razón y el corazón, confesando: “Ya ven que me ha costado muchísimo trabajo, ¿verdad? Ya tengo el nicho, ya tiene el nombre de Julián, y ya solo es cuestión de que yo me decida a hacerlo.

“Mi mente me dice: Ya tienes que hacerlo. Mi corazón me dice: No puedes hacerlo. Pero tengo que fusionarlos a los dos. Un poquito de más de tiempo, ya lo voy haciendo”, dijo Guardia, sus palabras demuestran el doloroso proceso de aceptación que atraviesa y la fortaleza con la que, paso a paso, intenta encontrar paz en medio de la ausencia.

