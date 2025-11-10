Maribel Guardia reacciona al nuevo romance de Imelda Tuñón; revelan que ¿la obligó a abortar?

Tal parece que la polémica entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, está muy lejos de terminar. No solo estuvieron enfrascadas en una turbulenta batalla legal en relación con la custodia del nieto de la actriz, sino que también se han visto envueltas en una guerra de dimes y diretes.

En medio de todo esto, Maribel reacciona al aparente nuevo romance de Imelda Garza, la viuda del fallecido Julián Figueroa. Al mismo tiempo que esta última revela si realmente la actriz la obligó a interrumpir un embarazo.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Te podría interesar: ¿Imelda Tuñón estrena romance? Es captada besando apasionadamente a un misterioso hombre: Fotos

¿Imelda Tuñón, exesposa de Julián Figueroa, ya tiene nuevo novio?

A poco más de dos años desde la muerte de Julián Figueroa por un infarto fulminante, Imelda Tuñón fue captada besándose con otro hombre. El medio ‘Siéntese quien pueda’ presentó un video en lo que parece ser una cita entre la joven y su presunta nueva pareja.

De acuerdo con el programa, la supuesta pareja se encontraba en un bar de la Ciudad de México. En la grabación, se puede ver cómo se abrazan y se dan besos, lo que daría a entender que la cantante ya estaría en una nueva relación. Incluso, en algún punto, suben al escenario y cantan a dueto el tema de Marco Antonio Solís, ‘Si te pudiera mentir’.

Cuando se le cuestionó sobre el asunto en un reciente encuentro con la prensa, Tuñón simplemente se limitó a decir que no quería hablar nada relacionado con su “vida amorosa privada”. Sin embargo, dejó claro que está muy feliz y mencionó que su pareja sabe perfectamente que su prioridad siempre será su hijo.

“Estoy feliz. Mientras no afecte a mi hijo ni a mi familia, mientras (sea) una persona respetuosa, una persona como digna de mí, porque yo no agarro cualquier pelafustán, bueno, solamente me tocó una vez, ya lo vieron en entrevistas. Él ya lo sabe. Fuera de eso, no le puedo decir más” Imelda Tuñón

Imelda Tuñón / Redes sociales

Te recomendamos: Maribel Guardia vs Imelda Tuñón: Se ven las caras en los juzgados por la herencia de Julián Figueroa

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre el nuevo romance de Imelda Tuñón?

Luego de que el video de Imelda Tuñón y su aparente nuevo novio se viralizara, la prensa encontró a Maribel Guardia, a quien se le preguntó su opinión sobre este tema. En respuesta, la actriz se dijo estar muy contenta por su exnuera, ya que es “joven” y “merece rehacer su vida”.

“Qué bueno, me da mucho gusto. Le pido a Dios por ella que sea una buena elección. Tiene que vivir su vida y continuarla” Maribel Guardia

También aprovechó para hablar sobre los audios filtrados en los que su nieto dice que no la quiere. Si bien reconoció que estar lejos de él y estas grabaciones le han dolido bastante, considera que el pequeño está “alienado” y espera que, en un futuro, pueda volver a verlo.

“Han pasado cosas de audios que ella me ha mandado que no les puedo contar, pero ya se notan cosas en el niño. Está alienado y no me voy a dejar manipular”, puntualizó.

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Maribel Guardia presuntamente obligó a Imelda Tuñón a abortar un hijo de Julián Figueroa?

En su momento, se comenzó a especular que presuntamente Imelda Tuñón habría estado embarazada de un segundo hijo de Julián Figueroa, pero que Maribel Guardia presuntamente la habría obligado a interrumpirlo.

Durante un encuentro reciente con la prensa, Imelda fue cuestionada sobre esto. Su respuesta solo fortaleció los rumores, pues señaló que no quería hablar de ello.

“Después de todo lo que me han hecho, no voy a hablar de este tema porque no sé qué me pueden hacer, la verdad, si profundizo en este tema. Entonces, no voy a hablar de este tema nunca más. No lo voy a decir, pregúntenle a ella. Ella no anhela nada, solo anhela su carrera. Es un tema que yo quiero dejar atrás”, expresó al borde de las lágrimas.

Pese a la insistencia de los reporteros, siguió en su postura de no confirmar ni negar esto por “su seguridad y la de su hijo”. También aprovechó para decir que ella jamás ha “manipulado” al menor para que se exprese mal de su abuela y que incluso siempre lo regaña cuando lo hace.

Mira: Maribel Guardia se convierte en la Catrina y manda emotivo mensaje en redes por el Día de muertos | FOTOS