Imelda Garza festeja con todo su cumpleaños 29 en medio de pleito legal con Maribel Guardia ¿tregua temporal?

Imelda Garza Tuñón volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por el conflicto legal que sostiene con Maribel Guardia, sino por la celebración de su cumpleaños número 29. A casi un año de que iniciara la disputa mediática entre ambas, la joven cantante decidió hacer una pausa en las polémicas y enfocarse en un fin de semana lleno de festejos, reuniones y muestras de cariño.

A través de sus redes sociales, Imelda compartió imágenes y detalles de la celebración que reunió a familiares y amigos cercanos.

Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Cómo celebró Imelda Garza Tuñón su cumpleaños 29?

El pasado 5 de diciembre, Imelda Tuñón cumplió 29 años y decidió celebrarlo durante el fin de semana con varias reuniones. La cantante reveló que no sólo se festejó su cumpleaños, sino también el de otros integrantes de su familia, quienes viajaron desde Houston, Texas, para acompañarla.

Imelda explicó que en su familia “casi todos son sagitarios”, por lo que diciembre siempre es un mes lleno de festejos. De acuerdo con su publicación, su primo y sus hermanos también celebran cumpleaños en días consecutivos, lo que convirtió este fin de semana en un maratón familiar de celebraciones.

Sin embargo, para su propio festejo optó por algo más privado: una noche de fiesta en un club nocturno en compañía de sus amigos más cercanos. La cantante compartió fotos y videos donde se le ve conviviendo, bailando y disfrutando del ambiente sin hacer referencia directa a su conflicto legal.

¿En qué va el conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón?

El pleito legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia inició en enero, cuando la actriz argumentó que su exnuera descuidaba a su nieto e hijo de Julián Figueroa. Imelda respondió acusando a Maribel de intentar quitarle la custodia del menor, lo que derivó en una batalla entre ellas.

Durante algunos días, José Julián permaneció bajo el cuidado de Maribel, pero posteriormente regresó a los brazos de Imelda Garza Tuñón, donde continúa mientras avanza el proceso. Ahora, ambas se han visto a las caras en los juzgados, donde Guardia, Marco Chacón y la joven comparecieron sobre el testamento de Julián Figueroa.

Maribel Guardia, Imelda Tuñón y Marco Chacón en los juzgados / Francisco Mancera

¿Qué dijo Imelda Garza sobre la convivencia familiar durante el festejo de su cumpleaños?

Imelda Garza Tuñón compartió en redes sociales que su cumpleaños 29 coincidió con varios festejos familiares, lo que convirtió el fin de semana en una reunión significativa para ella. La cantante explicó que parte de su familia viajó desde Houston para acompañarla, resaltando que diciembre es un mes importante para los Garza debido a la cantidad de cumpleaños consecutivos: el suyo el 5 de diciembre, el de su primo el 6 y el de su hermana el 7. Además, señaló que dos de sus hermanos celebran el 2 y el 11, aunque no pudieron asistir por la distancia.

En su publicación, Imelda pidió a sus seguidores “observar pero no juzgar” el contenido que estaba por mostrar, en referencia a las imágenes y videos de su convivencia familiar. Según sus palabras, este fin de semana estuvo lleno de reuniones, risas y convivencia cercana, elementos que decidió destacar pese a que continúa el pleito legal con Maribel Guardia por la custodia de su hijo.

Las fotos y clips que compartió muestran una celebración centrada en la familia, la música y el ambiente festivo. Imelda Garza Tuñón se dejó ver relajada, disfrutando cada momento junto a sus seres queridos, sin hacer referencia directa al conflicto legal que permanece en curso. Su mensaje enfatizó la importancia de reunirse y celebrar, aun en medio de una situación mediática que sigue generando atención pública.

