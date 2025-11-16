La casa de los famosos: Filtran a las dos primeras habitantes de la nueva temporada, ¿quiénes son?

Dentro de unos meses, comenzará la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. En medio de la espera, ya se ha filtrado quiénes podrían ser las primeras dos habitantes; se trataría de una polémica influencer y una controversial actriz.

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’?

Durante la gran final de ‘La casa de los famosos All-stars’, la cual fue ganada por ‘Caramelo’, los conductores Jimena Gállego y Javier Poza confirmaron que las emisiones de la sexta temporada del show comenzarían en 2026.

“Hay un anuncio muy importante que tenemos que dar. La noticia le va a encantar al público… Señoras y señores, la sexta temporada de ‘La casa de los famosos All-stars’ está confirmada para el 2026”, manifestaron.

Además, resaltaron que habían sido el programa más visto de la cadena Telemundo, echando así por tierra los rumores que apuntaban a que la audiencia no había sido la esperada y por ello los productores estaban dudando si hacer una nueva edición o no.

Se desconoce de forma oficial si reunirán a celebridades nuevas o si repetirán la fórmula “All-stars”, es decir, convocar a unos nuevos y traer de regreso a famosos que ya hayan participado en ediciones anteriores.

¿Quiénes son los habitantes confirmados para la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’?

Durante una emisión reciente de su programa de YouTube, Javier Ceriani reportó que la producción de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’ ya estaría en negociaciones con dos celebridades para que estuvieran en la nueva temporada.

La primera sería Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, quien estuvo en la segunda temporada y en la versión All-stars. Según Ceriani, le habrían ofrecido una gran cantidad de dinero para que aceptara entrar al show.

Javier Ceriani “La primera que estaría negociando y están avanzadas las conversaciones para que entre a ‘La casa de los famosos’... ya se está hablando y negociando la entrada de Romina Marcos, hija de Niurka. Está reunida hace tiempo con Endemol para firmar el contrato”

En tanto que la segunda sería Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia. También estaría en negociaciones para entrar. De acuerdo con el comunicador, sería una de las “piezas fuertes” del programa y la firma del contrato es prácticamente un hecho.

“Están en negociaciones. El contrato se firmaría el viernes, salvo que ella la ca… con alguna cosa. Va a poner sus condiciones. No sé si entrará, estará en abstención. También con quién dejará al niño”, indicó.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’?

Hasta el momento, se desconoce cuándo se estrenará la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Se especula que, al igual que el año pasado, sería a principios del próximo año.

Recordemos que el premio final es de 200 mil dólares, es decir, cerca de 4 millones de pesos mexicanos. Cabe destacar que la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ también está confirmada para el 2026.

