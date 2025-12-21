Confirmarían a Kunno para ‘La casa de los famosos’ 2026 ¿Manola Díez también entra? Esto se sabe

La nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’ está casi a la vuelta de la esquina. La nueva edición ha generado mucha expectativa, pues mucho se ha dicho que su predecesora no fue tan exitosa como se esperaba.

En medio de la espera por saber más detalles del reality, se dice que presuntamente Kunno podría formar parte. También se revela si la producción consideró la petición de Manola Díez, exparticipante de ‘La granja VIP’, para entrar.

Kunno

¿Kunno estará en ‘La casa de los famosos 2026’?

Recientemente, el medio ‘Publimetro’ reportó haber tenido contacto con la producción de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Según informaron, Kunno presuntamente sería uno de los que ya están confirmados para la nueva temporada.

Y es que se espera que, con su personalidad controversial y popularidad en redes sociales, atraiga a la audiencia más joven. Presuntamente, el influencer ya habría firmado el contrato. Se desconoce la cantidad por la que presuntamente habría aceptado.

Cabe destacar que, pese a que sería su primera vez en un reality 24/7, Kunno ya tiene experiencia en concursos. Hace poco, participó en la séptima temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Si bien no resultó ganador, fue uno de los más populares.

Hasta ahora, el famoso no ha mencionado si realmente estará en ‘La casa de los famosos 2026’, pero mucha audiencia espera que sí, principalmente porque se cree que podría destapar “secretos” de Ángela Aguilar y Christian Nodal, con quienes llegó a ser muy unido en su momento.

No obstante, ni Kunno, así como sus allegados han confirmado esta versión. Por esta razón, todo queda en calidad de RUMOR.

Kunno

¿Manola Díez estará en ‘La casa de los famosos 2026’?

Tras salir de ‘La granja VIP’, Manola Díez expresó su deseo de ser tomada en cuenta para participar en ‘La casa de los famosos 2026’. Incluso le pidió a sus fanáticos que la ayudaran “preisonando” en las redes sociales de Endemol, productora encargada del reality.

“Arroben a Endemol Shine, a Telemundo Realities, de que Manola adentro, en febrero, acuérdense que es el de Telemundo y me gustaría hacer otro reality, que realmente me quedé con las ganas de seguir en ‘La granja VIP’ y, si no fue así, hacer otro reality”, solicitó.

Según la actriz, no se quedó “satisfecha” con su experiencia en ‘La granja VIP’ y quiere experimentar más realities. Desafortunadamente, esto no será posible, al menos no en ‘La casa’ de Telemundo.

De acuerdo con lo dicho por ‘Publimetro’, la propia Manola se puso en contacto con la producción del show para ofrecerse como participante. No obstante, fue rechazada de forma casi inmediata.

Manola Díez

¿Qué se sabe de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos 2026’?

Cuando terminó la versión All-stars de ‘La casa de los famosos de Telemundo’, se dio a conocer que habría otra temporada en 2026. En aquel entonces, no se ofrecieron muchos detalles.

Se ha dicho que su lanzamiento está programado para principios de ese año. Aún no se confirman a los participantes de forma oficial. Sin embargo, el periodista Javier Ceriani ha revelado algunos nombres como:

Imelda Tuñón

Romina Marcos

María Raquenel

Laura Flores

Yina Calderon

Recordemos que esta última, quien se hizo popular por haber estado en la versión de Colombia del show, ya había dicho que había rechazado un proyecto, ya que tenía “pactada una Casa” para enero del 2026.

