¿Kunno abandona Las estrellas bailan en Hoy tras fuertes críticas? Deja sola a Rosa Caiafa

La mañana de este martes 11 de noviembre, la audiencia quedó boquiabierta cuando en “Las estrellas bailan en Hoy” Kunno abandonó inesperadamente el foro. Esto tras recibir duras críticas del jurado, especialmente de Ema Pulido, por su presentación junto a su pareja de baile, Rosa Caiafa. Durante la emisión, la pareja presentó un tango que terminó con varios errores técnicos y una notoria falta de conexión. Lo que parecía ser una coreografía elegante y apasionada terminó convirtiéndose en uno de los números más fallidos del día.

Kunno abandona el foro de Hoy tras críticas en Las estrellas bailan en Hoy. / Redes sociales

¿Qué pasó con Kunno y Rosa Caiafa en Las estrellas bailan en Hoy?

Kunno y Rosa Caiafa enfrentaron un martes complicado en la pista de “Hoy”. Aunque intentaron defender su propuesta de tango, el desempeño no convenció al jurado. Las fallas en los giros y la falta de sincronía entre ambos fueron evidentes, lo que se reflejó en sus bajas calificaciones.

Ema Pulido fue la más dura al evaluar su actuación con un fatal 4:

“Yo no vi ni tango, ni pop, ni freestyle; vi una lucha libre gruesa con emociones y tensión. Ella caía y se enredaba con el brazo, pero ensayen más, porque ya es la quinta semana y tienen muchos seguidores”, comentó la jueza.

El error más notorio ocurrió cuando Kunno intentó girar a Rosa, pero el movimiento terminó mal ejecutado, desbalanceando la coreografía y rompiendo el ritmo del baile.

¿Por qué Kunno se fue del foro tras su baile en Las estrellas bailan en Hoy?

Después de recibir las críticas, Kunno mostró incomodidad en el programa Hoy. Aunque intentó defender su presentación argumentando que sí había elementos de tango, admitió que no lograron conectar con el género y que el tiempo de ensayo no fue suficiente.

“Este género no fue para nosotros… Lo intentamos ensayar muchas veces, pero fue difícil. No es excusa, pero fue complicado para ambos”, explicó Kunno.Sin embargo, minutos después, abandonó el foro sin avisar a la producción. Galilea Montijo, al notar su ausencia, preguntó a Rosa dónde estaba su compañero:

Galilea Montijo: “¿Y Kunno?”

“¿Y Kunno?” Rosa Caiafa: “No sé dónde está, lo están buscando.”

“No sé dónde está, lo están buscando.” Galilea Montijo: “¿Se enojó?”

“¿Se enojó?” Rosa Caiafa: “No he podido hablar con él, la verdad no sé qué está pasando.”

¿Qué dijo Kunno tras abandonar a su pareja Rosa Caifa tras críticas a su baile en Las entrellas bailan en Hoy?

El comportamiento de Kunno, amigo de Ángela Aguilar, provocó una oleada de comentarios negativos en redes sociales. Muchos usuarios lo tacharon de “poco profesional” por dejar sola a su compañera en plena transmisión y no asumir la crítica con madurez. Sin embargo, él no ha dado a conocer su postura con respecto a la acción de de abandonar el foro. Incluso, no ha aclarado si seguirá siendo parte de “Las estrellas bailan en Hoy”.

Estas fueron algunas críticas en su contra:

“Es poco profesional, no valora al público ni a su compañera”, escribió un internauta.

"¿Por qué dejan que Kunno haga lo que quiera? Fue un irresponsable al faltar a su ensayo solo porque se pasó con el alco...en la fiesta de Gali. Habla mal de una juez en sus lives, también sus declaraciones sobre otro participante… qué mal.”

Algunos incluso recordaron otros episodios polémicos del influencer, acusándolo de no saber manejar la presión del programa. Mientras tanto, los seguidores del matutino esperan saber si Kunno regresará a la competencia o si su salida del foro marcará el final de su participación en “Las estrellas bailan en Hoy”.

