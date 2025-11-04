Sofía Rivera Torres sufre aparatoso accidente en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, ¿deja el reality?

Sin duda alguna, la participación de Sofía Rivera Torres en la séptima temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ ha dado mucho de qué hablar. Si bien la mayoría de los usuarios la han apoyado en este proyecto, algunos han hecho comentarios crueles por su físico.

Y es que la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ entró al reality a tan solo unos meses de haber dado a luz a su primer hijo. Pese a todo, la actriz Sofía Rivera Torres y su pareja de baile, Rodrigo Romeh, lo han dado todo en la pista.

Es por ello que los fans se preocuparon tras la reciente caída que sufrió durante los ensayos de la competencia, ¿será que abandona el reality?

Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh / Redes sociales

¿Qué le pasó a Sofía Rivera Torres durante los ensayos de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

En el video de lo ocurrido, se puede ver a Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh practicando una especie de acrobacia para su coreografía. Todo parecía ir bien en un principio. No obstante, en algún punto, Rodrigo brincó sobre ella y la lanzó al piso.

Al preguntarle su percepción sobre lo ocurrido, la celebridad, entre risas, se dijo muy “orgullosa” de haber lidiado con su “primer sentón”.

“Esta nueva canción es un súper reto, hoy tuve mi primer sentón en el baile” Sofía Rivera Torres

En el momento, se observa cómo Romeh ayuda a Sofía a levantarse, mientras que esta simplemente dice: “Ok, padrísimo”, entre risas.

Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh / Redes sociales

¿Sofía Rivera Torres abandona ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Durante la emisión del programa ‘Hoy’, Sofía Rivera Torres dijo estar muy bien, asegurando que el incidente no había pasado a mayores.

“Pues muy acolchonadita, gracias a Dios, no hubo problema, no pasó a mayores”, expresó entre risas y muy emocionada por presentar su nuevo baile.

Pese al esfuerzo, no lograron convencer a los jueces, principalmente a Ema Pulido, quien ha sido bautizada como “la Juez de hierro”. La crítica se dijo algo decepcionada por su presentación. Ante esto, Sofía aseguró que siempre han dado lo mejor de sí.

“Yo la verdad sigo relajada, entiendo que lo que podemos hacer es lo que hicimos, llegar con buena actitud, tener una buena ejecución hasta lo que nos permita nuestras capacidades… Ni la música la elegimos, ni el vestuario, ni la coreografía, lo que podemos hacer es venir aquí y hacer lo mejor con lo que nos dieron”, manifestó

Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh / Redes sociales

¿Qué parejas compiten en la séptima temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

La nueva temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ comenzó el pasado 13 de octubre. Un total de 12 parejas decidieron unirse al reto de sacar sus mejores pasos en la pista de baile. Hasta el momento, dos dúos han sido expulsados. Aquí te dejamos quiénes son:

Karenka y Manuel Riguezza

Jessica Díaz y Aldo Guerra

Rosa Caifa y Kunno

Sofía Rivera Torre y Rodrigo Romeh

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad

Briggitte Bozzo y Aarón Mercury

Felicia Mercado y Jordán Mendoza (Primera pareja eliminada)

Malillany Marín y Marcos Montero

Chevo y Jade Fraser

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas (Segunda pareja eliminada)

Michelle González y Julio Vallado

Bebeshita y Brandon Castañeda

