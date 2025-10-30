Participante de Las estrellas bailan en Hoy se quita la ropa en pleno baile; ¡momentazo en el programa!

Uno de los participantes de Las estrellas bailan en Hoy protagonizó un momento inesperado durante su presentación al quitarse la ropa en pleno escenario. La actuación tomó por sorpresa a las conductoras del programa, quienes reaccionaron en vivo ante la escena que rápidamente generó comentarios entre el público presente y los espectadores del matutino.

¿Qué participante de Las estrellas bailan en Hoy se quitó la ropa?

Durante la más reciente emisión de Las estrellas bailan en Hoy, Chevo, pareja de baile de la actriz Jade Fraser, sorprendió al público y a las conductoras del programa al quitarse algunas prendas durante su presentación.

El momento ocurrió mientras ambos realizaban una coreografía al ritmo de música disco, lo que generó reacciones inmediatas entre los presentes.

La actuación de la pareja buscaba transmitir energía y diversión. Sin embargo, el gesto de Chevo se llevó la atención del público y de las cámaras. Mientras Jade continuaba con la coreografía, el bailarín decidió desprenderse de parte de su vestuario como parte del número, lo que provocó expresiones de asombro entre las conductoras y el jurado.

El número de baile formó parte de la competencia semanal del reality dentro del programa Hoy, donde distintas celebridades ponen a prueba sus habilidades en la pista con presentaciones en vivo y temáticas diferentes.

Chevo durante su presentación junto a Jade Fraser en Las estrellas bailan en Hoy. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijeron los críticos luego de que Chevo se quitó la ropa en Las estrellas bailan en Hoy?

Durante la presentación de baile disco en Las estrellas bailan en Hoy, Chevo, pareja de Jade Fraser, protagonizó un momento que dio pie a distintos comentarios por parte de los jueces y conductores del programa. Tras finalizar la coreografía, el participante se dirigió a Galilea Montijo al notar su expresión: “No me quiero adelantar, Gali, pero acabo de ver una expresión de ‘no me está gustando’, vamos a ver”.

En tono de broma, Chevo preguntó al juez Latin Lover si podría audicionar para Solo para mujeres, a lo que él respondió: “Estás perfectamente bien, pero quien sabe más es Ema Pulido, tendrías que hacerle un privado”. La conductora intervino para preguntar a la jueza: “Maestra, ¿por qué esa cara?, ¿no le gustó?”.

Ema Pulido explicó su reacción y ofreció una retroalimentación técnica al concursante: “No, estoy pensando realmente de qué se trata todo y has avanzado mucho porque vas a ser un excelente comediante que se mueve. Muy bonito tu giro en el piso, mucho trabajo de abdomen, eso fue muy bueno. No hay estilo de discoteca, pero lo hicieron chistoso”.

Al escucharla, Chevo respondió: “La quiero mucho y la respeto mucho, pero nosotros queremos bailar bien y divertir a la gente, pero bailando bien”. Latin Lover añadió: “Has dicho lo más importante. Las estrellas bailan en Hoy es diversión y lo tienen que disfrutar. Simplemente, si eso es para ti bueno, pues ok”.

Más tarde, Tania Rincón comentó al participante: “Te veo muy cómodo con poca ropa”, a lo que Chevo contestó: “Me veo muy bien, ¿verdad? Soy todo un galán de Tepetongo, ¿a poco no ibas conmigo a la playa?”. Entre risas, Tania replicó: “Galán de balneario, ahorita nos vamos, ¿a dónde?”.

El comediante Chevo sorprendió al público al quitarse la ropa en pleno número de baile de Las estrellas bailan en Hoy. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Chevo, participante de Las estrellas bailan en Hoy?

Carlos López, conocido artísticamente como El Chevo, es comediante, actor y conductor mexicano. Estudió Ciencias de la Comunicación y complementó su formación con diversos talleres de actuación y comedia, entre ellos uno impartido por el comediante Jorge Falcón. Su carrera en el entretenimiento se ha desarrollado principalmente en la televisión y en espectáculos en vivo.

Con el paso del tiempo, El Chevo creó su propio concepto escénico titulado El Chou de Chevo, un espectáculo cómico interactivo que busca conectar con distintos tipos de público. Este formato le permitió presentarse en diferentes foros y eventos, consolidando su presencia como figura dentro del ámbito humorístico.

En televisión, ha participado en programas como Se vale, Sabadazo, StandParados, Guerra de chistes, Sábado Gigante y Estrellados, donde ha mostrado su versatilidad como comediante y animador. Actualmente, forma parte del elenco de Las estrellas bailan en Hoy, donde comparte escenario con la actriz Jade Fraser.

Chevo y Jade Fraser presentaron una coreografía disco que generó diversas reacciones en el programa Las estrellas bailan en Hoy. / Foto: Redes sociales

