Novio de Susana González se besa con su compañera en Las estrellas bailan en Hoy: ¿Infidelidad a la actriz?

Marcos Montero y Pía Sanz protagonizaron un beso durante su presentación en Las estrellas bailan en Hoy, un momento que de inmediato generó conversación entre la audiencia del programa. La escena, ocurrida como parte de la coreografía, abrió el debate sobre si se trató únicamente de un recurso artístico o si podría interpretarse como una infidelidad hacia la novia de Montero, Susana González.

La presentación de Marcos Montero junto a Pía Sanz incluyó un beso que desató polémica por su relación sentimental con Susana González. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el beso de Pía Sanz y Marcos Montero en Las estrellas bailan en Hoy?

Marcos Montero y Pía Sanz se besaron al final de su presentación durante la semifinal de Las estrellas bailan en Hoy, un momento que formó parte de la puesta en escena inspirada en la obra El Fantasma de la Ópera. Ambos participantes aparecieron caracterizados como personajes del musical, lo que dio contexto al cierre de la coreografía presentada ante jueces y público.

La polémica surgió fuera del foro, cuando el beso comenzó a ser comentado en redes sociales debido a que Marcos Montero está casado con Susana González. Aunque el gesto ocurrió dentro de una representación teatral, el momento abrió debate entre los espectadores sobre los límites entre la actuación y la vida personal del participante, convirtiendo la escena en uno de los temas más comentados de la semifinal.

La actuación de Marcos Montero y Pía Sanz en Las estrellas bailan en Hoy generó debate tras un beso incluido en su coreografía. / Foto: Redes sociales

¿Susana González reaccionó al beso de Marcos Montero con Pía Sanz?

La actriz Susana González no ha emitido declaraciones sobre el beso que hubo entre Marcos Montero y Pía Sanz en Las estrellas bailan en hoy.

Sin embargo, ayer 11 de diciembre, la actriz compartió una historia en redes sociales, a través de la cual pedía votos a sus fans para la pareja de baile.

¿Qué le pasó a Marcos Montero en Las estrellas bailan en Hoy?

Marcos Montero enfrentó un momento complicado dentro de Las estrellas bailan en Hoy luego de sufrir una lesión en la rodilla durante los ensayos previos al programa. El percance ocurrió mientras practicaba su coreografía junto a su pareja, la actriz Pía, situación que encendió alertas entre la producción y generó preocupación entre sus compañeros y el público que sigue de cerca la competencia.

De acuerdo con lo comentado en la emisión, la lesión se produjo al ejecutar uno de los pasos más exigentes del montaje, lo que le impidió continuar con normalidad. Montero llegó al programa apoyado en muletas y explicó en pantalla su estado de salud, dejando claro que no estaba en condiciones de presentarse ese día.

Para continuar con la dinámica del programa, Pía Sanz realizó el baile junto a su coreógrafo, interpretando una salsa con movimientos que sorprendieron a los jueces por su complejidad y destreza.

Susana y Marcos Montero llevan más de 10 años juntos. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas

¿Quién es Marcos Montero, novio de Susana González?

Marcos Montero es un actor mexicano nacido el 12 de marzo de 1987 en la Ciudad de México, cuya formación artística se consolidó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Además de su trabajo frente a las cámaras, ha desarrollado habilidades en el canto y la composición, facetas que le han permitido ampliar su presencia dentro del medio del entretenimiento y participar en distintos formatos televisivos.

A lo largo de su trayectoria ha integrado el elenco de varias telenovelas, entre ellas Las amazonas, La doble vida de Estela Carrillo, Mi marido tiene familia, Vencer la ausencia, Mi fortuna es amarte y Golpe de suerte. En el ámbito personal, desde diciembre de 2010 mantiene una relación con la actriz Susana González.

En 2025 se dio a conocer su incorporación al reality de baile Las estrellas bailan en Hoy, donde fue presentado oficialmente como participante el 8 de octubre de ese año, marcando una nueva etapa en su carrera televisiva.

