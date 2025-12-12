La granja VIP 2025: ¿Quién ganó el juego de Salvación y deja de estar nominado HOY, 11 de diciembre?

Los reflectores de La granja VIP 2025 se enfocan en uno de los momentos más tensos de la semana: el Juego de Salvación, la dinámica que podría cambiar por completo el rumbo de la competencia hoy jueves 11 de diciembre. Con los participantes enfrentándose a pruebas que ponen a prueba su estrategia y resistencia, el ambiente dentro de la granja se carga de incertidumbre, alianzas en duda y jugadas inesperadas que podrían definir quién continúa en la aventura y quién queda a merced de la decisión del público.

La granja VIP 2025 llega a la recta final. Te contamos quién salió de la placa de nominados. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó en el Juego de Salvación de La granja VIP 2025?

Hoy se llevará a cabo el esperado Juego de la Salvación en La granja VIP 2025, una prueba decisiva que definirá quién logra salir de la placa de nominados y quién permanecerá en riesgo rumbo a la próxima eliminación y recta final de La granja VIP 2025.

El ambiente dentro del reality es de total incertidumbre: es también el día de la traición, una jornada en la que todo puede cambiar sin previo aviso. Entre estrategias ocultas, alianzas frágiles y decisiones que podrían sorprender incluso a los propios participantes, nadie tiene claro qué pasará ni quién terminará salvándose en una noche que promete giros inesperados.

Alfredo Adame fue el capataz de esta semana en La granja VIP. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la novena semana de La granja VIP 2025?

La novena semana de La granja VIP avanza marcada por tensiones internas y decisiones que modificaron por completo el rumbo del juego. Alberto ‘el Patrón’ del Río fue el primer nominado tras un problema con Eleazar Gómez. Ellos son los nominados hasta ahora en la novena semana del reality show:



Alberto “el Patrón” del Río

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

Kim Shantal

Sergio Mayer Mori se unió a la placa después de perder el primer Duelo de Nominación ante Eleazar Gómez, lo que lo colocó directamente en riesgo rumbo a la recta final.

Mientras que Gómez perdió el segundo duelo de nominación ante Kim Shantal, por lo que finalmente se unió a la placa de nominados de la novena semana.

A la par, en la Asamblea, Kim Shantal fue la participante más votada, mientras que el huevo de oro lo ganó Sergio Mayer Mori y salvó a César Doroteo.

Entre gritos, drama y tensión, te contamos quién logró salvarse en el Juego de Salvación de hoy 11 de diciembre en La granja VIP. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es la final de La granja VIP 2025?

La cuenta regresiva comenzó: La granja VIP 2025 se acerca a su desenlace y la producción confirmó que la gran final se llevará a cabo el 21 de diciembre, un evento que pondrá fin a semanas de competencia, estrategias, tensiones y momentos inesperados dentro del reality. Tras múltiples desafíos físicos y emocionales, los participantes se preparan para enfrentar la última etapa, conscientes de que cada movimiento puede definir quién se llevará el triunfo.

La transmisión de la final será a través de Azteca Uno, donde la audiencia podrá seguir en vivo el cierre de esta temporada que ha generado conversación constante en redes y ha puesto a prueba la fortaleza y resistencia de cada famoso dentro de la granja.

