Fabiola Campomanes revela si agredió a la Bea en La granja VIP, ¿la insultó y le jaló el cabello?

Luego de convertirse en la octava eliminada de “La granja VIP”, Fabiola Campomanes rompió el silencio y compartió sus primeras impresiones tras abandonar el reality. La actriz habló abiertamente sobre su experiencia dentro de la competencia, marcada por la intensidad emocional y uno de los momentos más polémicos de su participación: el presunto altercado con la Bea.

Uno de los cuestionamientos más esperados tras su salida fue aclarar qué ocurrió realmente con la standupera, luego de que esta relatara a Teo y Kim que Fabiola, supuestamente pasada de copas, la habría insultado y jalado del cabello durante una fiesta dentro de la granja.

Checa: ¿Fabiola Campomanes confirma que les dan ‘churros’ en ‘La granja VIP’?: “Es eso o la pastilla”

Fabiola Campomanes / Redes sociales

¿Qué pasó entre la Bea y Fabiola Campomanes en La granja VIP?

Durante un viernes de fiesta en “La granja VIP”, Fabiola Campomanes habría tomado de más y, al finalizar el evento, según el relato de la Bea, ella intentó ayudarla al ver que estaba mojada. Sin embargo, la actriz habría reaccionado de forma agresiva, la insultó y le jaló el cabello.

Según el relato de la Bea a Kim y a Teo, ella decidió acercarse a Fabiola Campomanes para auxiliarla. Al preguntarle “Estás mojada, ¿qué te pasó? no sabía si se había hecho pis o se cayó”, la actriz reaccionó de manera inesperada y le respondió: “Tú no me vas a decir quién soy?”

La standupera insistió en que solo quería ayudar: “Solo te quiero cuidar”, pero mientras intentaba cambiarla, asegura que Fabiola “me jaló el cabello”.

Además, contó que la actriz comenzó a insultarla: “eres una hija de tu pu.. madre, pend... un montón de groserías”.

La Bea expresó cómo se sintió en ese momento: “Yo pensaba te estoy cuidando morra”. Más tarde Fabiola Campomanes pidió una disculpa a la standupera. “No sé qué hice pero quiero pedirte una disculpa sincera y de corazón”.

Mira: ¿Fabiola Campomanes exhibe al infiltrado en La granja VIP? Esto fue lo que dijo la actriz

Equipo de Fabiola Campomanes y la Bea lanzan comunicado tras supuesta agresión de la actriz a la standupera. / Redes sociales

¿Qué dijo Fabiola Campomanes sobre la supuesta agresión a la Bea en La granja VIP?

En entrevista con Mayeza, host digital del programa, Fabiola Campomanes explicó que no tiene recuerdos claros del momento con la Bea y reconoció que el encierro, sumado al consumo de alcohol, puede detonar situaciones difíciles de manejar.

“¿Cuándo fue? Ella me dice que me tuvo que llevar a la cama a acostar. Le dije: ‘¿y qué pasó?’, y me dice: ‘nada, solo tomaste mucho’. Me acerco a ella para tratar de acordarme”, relató la actriz

Fabiola reconoció que la dinámica del reality intensifica las emociones y que, aunque no recuerda haber actuado con mala intención, acepta que pudo haberse equivocado.

“Allá dentro vivimos los días tan intensos y cuando uno se toma una copa se te dispara todo, pero la verdad también es necesario decirlo: soy humana y puedo cometer errores”, expresó.

Mira: La Bea sufre dolorosa pérdida y rompe en llanto en La granja VIP: VIDEO

Fabiola Campomanes habla de la agresión a la Bea en La granja VIP. / Captura de pantalla

Fabiola Campomanes admite que le pidió una disculpa la Bea en La granja VIP aunque no recuerda nada

La actriz detalló que, al hablar con la Bea y enterarse de lo ocurrido, sintió vergüenza, ya que solo recordaba fragmentos de la noche.

“Yo me acordaba de la fiesta, que tiré unos drinks, que estaba con Eleazar y Manola, y hasta ahí. Dije: ‘no sé bien, pero en mi corazón no había algo’. Aun así, le dije: ‘me equivoqué y te pido una disculpa’”.

Según Campomanes, la situación no escaló más allá, pues ambas lograron aclarar el malentendido:“Fui y me disculpé y ella me dijo: ‘no hay ningún problema, yo solo quería cuidarte”, añadió.

Mira: Fabiola Campomanes aclara su relación con Sergio Mayer Mori y responde ¿con qué amiga de Bábara Mori estuvo?