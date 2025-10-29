¿Fabiola Campomanes exhibe al infiltrado en La granja VIP? Esto fue lo que dijo la actriz

Hace unos días Pablo Chagra lanzó una bomba durante su participación en La mejor TV. El comunicador aseguró que, según los rumores, uno de los granjeros no sería un concursante común, sino un infiltrado del panel del programa. Además, reveló que este supuesto infiltrado tendría la misión de provocar situaciones de tensión y conflicto entre los participantes, para mantener el interés del público. Aunque aún no se ha confirmado si la dinámica del infiltrado formará parte de “La granja VIP” en México, las sospechas circulan tanto entre el público como entre los concursantes. Fabiola Campomanes, por ejemplo, compartió sus dudas sobre uno de los granjeros.

Esto dijo Pablo Chagra:

“Por ahí me llegó el rumor de que en otras versiones de La granja, en otros países, ha sucedido que uno de los granjeros es en realidad un panelista infiltrado. Es alguien al que se le da información para que genere conflicto y pasen cosas dentro”, explicó Chagra.

“Como a mitad de la competencia les dice: ‘¿Qué creen? No era verdad, yo soy el infiltrado’. No lo tienen que descubrir, pero él mismo lo revelará más adelante”, añadió Chagra que afirmó que en otras versiones de La granja que se han realizado en otros países ha ocurrido esta sorpresa para los granjeros.

Fabiola Campomanes / Redes sociales

Mira: Aseguran que Fabiola Campomanes se une a La granja vip, de última hora, con sueldazo de lujo

¿Quién es el infiltrado en La granja VIP, según Fabiola Campomanes?

En medio de la tensión por las siguientes nominaciones, así como la eliminación de Sandra Itzel del realilty, en una plática en la sala, Fabiola Campomanes soltó el inesperado comentario de que cree que Jawy es el infiltrado de “La granja VIP”.

“Jawy es el infiltrado, siempre lo llaman ‘Jawy ven acá, Jawy vente acá, Jawy esto, Jawy es el que sabe dónde está todo’”, aseguró Fabiola, explicando que siempre lo llaman al granero y que él ubica todo rápidamente en el reality.

Aunque Jawy se encontraba en la sala cuando Fabiola hizo su comentario, el exacashore aparentemente no escuchó o fingió no escuchar, continuando distraído con sus actividades.

Checa: Fabiola Campomanes se somete a riesgosa operación de emergencia tras sufrir complicaciones de salud

¿Qué otro granjero podría ser el infiltrado de La granja VIP?

Sin embargo, los fans de “La granja VIP” en redes sociales han señalado otros posibles infiltrados. Entre los nombres que más circulan están Lola Cortés, quien originalmente había sido anunciado como crítico y panelista, se integró al reality como granjero a mediados de octubre, lo que ha generado sospechas sobre su rol dentro del juego, pero también hay teorías de que podría ser Kike Mayagoitia, conductor de “Venga la alegría”

También compartieron más teorías sobre los posibles infiltrados:

“La infiltrada es Lola, pero lo más seguro dirán que es Sergio para justificar su actitud.”

“Fabiola sabe cartas y sabe de todo esto. Ella es adivina evidente.”

“Kike es el infiltrado, le pasan información, es obvio.”

“El infiltrado es Kike, Sergio o Lolita.”

La granja anuncio / TV Azteca

¿Cuándo se revelará el infiltrado en La granja VIP?

Por el momento, la producción no ha informado oficialmente la fecha en que se revelará al infiltrado de “La granja VIP”. En versiones internacionales del reality, suele conocerse a mitad de la competencia, por lo que es posible que ocurra en algún momento del reality.

Asimismo, el conductor Pablo Chagra explicó que en otras ediciones el infiltrado se identifica únicamente al ser eliminado, lo que podría repetirse en esta temporada que tendrá fin hasta el 14 de diciembre del 2025.

Mira: Fabiola Campomanes rompe en llanto en La granja VIP 2025: ¿pidió su salida del reality?