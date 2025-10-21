Fabiola Campomanes rompe en llanto en La granja VIP 2025: ¿pidió su salida del reality?

La tensión dentro de La granja VIP sigue en aumento. Luego del colapso emocional de Lola Cortés, ahora fue Fabiola Campomanes quien no pudo contener las lágrimas. La actriz, conocida por su temple fuerte, vivió un momento de quiebre emocional al experimentar en carne propia lo que implica ser “peona” dentro del reality show. Su llanto encendió las alarmas entre los fans, quienes comenzaron a preguntarse si la actriz estaría considerando su salida del programa.

La Granja VIP logo / Redes sociales

¿Qué le pasó a Fabiola Campomanes en La granja VIP 2025 y por qué rompió en llanto ante las cámaras?

La tensión en La granja VIP 2025 alcanzó un nuevo nivel este lunes 20 de octubre, cuando Fabiola Campomanes, una de las participantes más fuertes del reality, protagonizó un momento de quiebre emocional que dejó a todos con el corazón en la mano. La actriz, conocida por su carácter firme y su trayectoria en la televisión mexicana, no pudo contener las lágrimas tras pasar su primera noche como peona en el granero del rancho.

Todo comenzó cuando Fabiola, en un intento por vivir la experiencia del programa al máximo, pidió voluntariamente ser parte del equipo de los peones. Lo que parecía una decisión valiente y estratégica, terminó convirtiéndose en una pesadilla. La producción decidió endurecer las condiciones del castigo y eliminó incluso las comodidades más básicas del granero, como los colchones. Los peones, entre ellos Campomanes, tuvieron que dormir directamente sobre la paja, lo que detonó una crisis emocional en la actriz.

“Me duele mucho la columna”, expresó Fabiola durante la gala de eliminación, revelando que ya arrastraba un problema físico previo que se agravó por la falta de un soporte adecuado para dormir. La escena de su llanto frente a las cámaras fue tan intensa que muchos seguidores del programa comenzaron a preguntarse si estaba considerando abandonar la competencia.

¿Qué implica ser peón en La granja VIP 2025 y por qué las condiciones son tan duras para los famosos?

En La granja VIP México 2025, ser peón no es solo un castigo simbólico: es una experiencia extrema. Los peones deben dormir en el granero, separados del resto del grupo, sin colchones, sin comodidades y con la responsabilidad de realizar las tareas más pesadas del rancho. Desde limpiar los establos hasta alimentar a los animales al amanecer, el rol exige fuerza física, resistencia emocional y una gran capacidad de adaptación.

El tío Pepe, el Mayoral del reality, fue quien anunció que los colchones serían retirados como parte del castigo, lo que desató el caos emocional entre los designados. Esta medida, aunque pensada para aumentar la tensión del programa, ha generado preocupación entre los fans, quienes consideran que se está llevando al límite a los participantes.

Fabiola Campomanes no fue la única afectada. La actriz compartió el castigo con Lola Cortés, Lis Vega y Jawy Méndez, quienes también asumieron el rol de peones esta semana. Sin embargo, fue Campomanes quien mostró mayor vulnerabilidad, dejando ver que, aunque el reality tiene tintes de entretenimiento, también puede ser emocionalmente desgastante.

¿Fabiola Campomanes pidió su salida definitiva de La granja VIP 2025 tras su colapso emocional?

Aunque Fabiola Campomanes no ha confirmado oficialmente su deseo de abandonar La granja VIP su colapso emocional ha encendido las alarmas. Durante varios minutos, la actriz lloró desconsoladamente, visiblemente afectada por el dolor físico y la presión psicológica del encierro.

Los seguidores del programa no tardaron en reaccionar en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de apoyo y preocupación. Muchos se preguntan si la producción debería intervenir para proteger la salud de los participantes, especialmente cuando ya se han presentado varios episodios de crisis emocional en tan solo unos días.

Hasta el momento, ni la producción ni Fabiola han emitido un comunicado oficial sobre una posible renuncia. Sin embargo, el tema ya es tendencia en redes sociales y los fans están atentos a cualquier novedad que pueda surgir en las próximas galas.

