¿Quieres vivir la gran final de ‘La granja VIP’? Te decimos cuándo y dónde ver completamente EN VIVO

Sin duda alguna, ‘La granja VIP’ se ha coronado como uno de los realities más polémicos de los últimos meses. Tras dos meses llenos de controversia, peleas y hasta shippeos, el show está cerca de llegar a su fin.

De las 16 celebridades que aceptaron el reto de vivir 24/7 dentro de una granja y hacer labores de campo para sobrevivir, solo una logrará hacerse acreedor al gran premio de la primera temporada de ‘La granja VIP’. Aquí te contamos cuándo y dónde ver la gran final.

La Granja VIP logo / Redes sociales

Te podría interesar: La granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy, 3 de diciembre? ¡Noche de asamblea!

¿Quiénes aceptaron participar en la primera temporada de ‘La granja VIP’?

Estrenado el 12 de octubre del 2025, ‘La granja VIP’ comenzó sus transmisiones con estas celebridades:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Sandra Itzel

La Bea

Eleazar Gómez

Omahi

Carolina Ross

Kim Shantal

Lis Vega

Fabiola Campomanes

Kike Mayagoitia

Lolita Cortés

Alberto del Río ‘el Patrón’

Sergio Mayer Mori

Manola Díez

César Doroteo ‘Teo’

Hasta el momento, ocho participantes han dejado la competencia; siete por decisión del público y uno de forma voluntaria:

Primera eliminada: Carolina Ross Segunda eliminada: Sandra Itzel Tercer eliminado: Omahi Cuarto eliminado: Jawy Méndez Lolita Cortés: Salida voluntaria por cuestiones de salud Quinta eliminada: Manola Díez Sexto eliminado: Kike Mayagoitia Séptima eliminada: Lis Vega

Habitantes de ‘La granja VIP’ octava semana / Redes sociales

¿Quién ganará ‘La granja VIP’ y cuál será el premio que obtendrá?

En redes sociales, así como en encuestas realizadas en diversas páginas, incluyendo la de ‘Vaya Vaya’, se ha especulado quién podría ser el ganador absoluto. Según usuarios, estos serían los posibles candidatos a ganar:

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

La Bea

César Doroteo ‘Teo’

Sergio Mayer Mori

Siendo los primeros dos quienes se han coronado como los más populares hasta ahora. Aunque en el caso de Alfredo no es algo tan sorprendente, según usuarios tiene un fandom bastante fuerte, por otro lado, el apoyo a Eleazar ha sido algo controversial.

Durante la primera semana, se posicionó como el más odiado. Esto, debido a la fama de violento que lleva cargando desde hace varios años por las diversas declaraciones en las que ha sido señalado de agredir a sus exnovias. Incluso estuvo unos meses en la cárcel en 2021 por golpear a su entonces novia, Tefi Valenzuela.

No obstante, y de manera gradual, gran parte del público lo ha ido apoyando, señalando que todos merecen una “segunda oportunidad”. Por si esto fuera poco, hay algunos que hasta han acusado a Tefi de haber “fingido” sus lesiones para “perjudicar” al actor.

Quien se corone como el ganador o ganadora del reality, recibirá dos millones de pesos, más un reconocimiento por haber sobrevivido a las 10 semanas.

encuesta Vaya Vaya / Redes sociales

No te pierdas: El Patrón rompe en llanto en La granja VIP tras inesperada videollamada con sus hijos ¿Pidió su salida?

¿Cuándo y dónde ver la gran final de ‘La granja VIP’ completamente EN VIVO?

Tal y como TV Azteca lo anticipó, ‘La granja VIP’ durará 10 semanas, por lo que la gran final estaría programada para el próximo domingo 14 de noviembre. Aunque aún no han confirmado la hora, se cree que será igual que el de las galas de los domingos, es decir, a las 8pm y se podrá ver por el canal de Azteca Uno, así como por Disney+.

No se ha anunciado si habrá una segunda temporada del reality. Sin embargo, se ha especulado que sí se llevará a cabo. Esto, por el éxito que ha tenido el programa.

Mira: ¿Fabiola Campomanes confirma que les dan ‘churros’ en ‘La granja VIP’?: “Es eso o la pastilla”