Lolita Cortés sufre fuertes secuelas tras su participación en La granja VIP: ¡Iban a denunciar por secuestro!

Durante la primera temporada de La granja VIP, Lolita Cortés encendió las alarmas al tener que abandonar el reality show por problemas de salud mental. Y aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, hoy por hoy, la actriz aún no se encuentra al 100, según nos confesó su hermana Laura.

¡Drama tras La granja VIP! Aseguran que Lolita Cortés quedó con pánico. / La granja VIP

¿Qué le pasó a Lolita Cortés en La granja VIP y por qué la familia iba a denunciar al reality?

“Mi hermana todavía está con pánico. Tiene que ir bajando el nivel y tiene que estar tranquila. Le están dando medicamentos. Las secuelas de ansiedad las va a tener toda la vida. En el programa le dieron más ataques que en todo 1 año”, dijo la actriz y cantante Laura Cortés.

Laura cuenta que la familia llegó a pensar en poner una denuncia por secuestro, ya que no la dejaban salir. “Pensé hasta en saltarme la barda. Nos dio mucho coraje. Yo les dije: ‘Si no la dejan salir, yo voy por ella. ¿Cómo se atreven? Si no la sacan ya, voy a ir a sacarla con patrullas’. Entonces fue de: ‘Ya va a salir este fin’. Su representante habló directamente con producción y nosotros le gritamos desde afuera: ‘Pídelo a cámaras en vivo’. Por eso ella dijo: ‘Yo renuncio’. Cuando empezó a decir eso, obviamente la producción fue de: ‘Sácala, sácala’. Le provocaron otro ataque. Ya tenían una ambulancia afuera”.

Agravaron su padecimiento al retirarle la medicación: “Ella lo vivió difícil adentro, y yo afuera. Las 2 llorábamos porque la estaba pasando mal. Lola me dijo: ‘Es que realmente yo iba por una semana y no me dejaron salir en 4’. Le retiraron medicamentos, todo, y ahorita está batallando. Además, está en remisión (del cáncer de mama que le diagnosticaron en 2023 y por el que se sometió a una doble mastectomía)”.

Laura Cortés dio detalles del estado de salud de Lolita Cortés. / Alejandro Isunza/TVNotas

¿Por qué Lola Cortés no asistió a la cena de los exconcursantes de La granja VIP?

Dos semanas después de salir del reality, a Lolita Cortés le retiraron los implantes de mama. Laura nos cuenta: “Cuando se transmitió la gran cena con los exconcursantes (días antes de la final), la acababan de operar. Por eso, no se paró en toda la cena. Cuando ya no la tomó la cámara, se salió, porque no podía estar ahí”.

Laura cuida a la actriz. “Tiene que estar descansando lo más posible. Yo, a diario, estoy con ella. La abrazo, apapacho. Su pareja, Elías, no se le despega. Es maravilloso”.

Por otra parte, ahora que salieron acusaciones en contra de Paco Lalas por no pagar en sus proyectos, el nombre de Lolita Cortés ha salido a colación, ya que hace unos años ellos se enfrentaron en tribunales. “Mi recuerdo de él es nefasto, pero no puedo hablar mucho, porque se nos tiene restringido legalmente. Él no habla de nosotros y nosotros no hablamos de él. Fue un acuerdo con el que se protegió, porque si hablamos le va peor”.

Alaba que la nieta del ‘Indio’ Fernández se haya pronunciado en contra de Paco. “¡Qué bueno! Alguien le tiene que poner un ‘hasta aquí’, un ‘estate quieto’ a ese señor”. Laura cree que ha habido impunidad. “Con dinero baila el perro, y ese señor ilegalmente se ha apropiado de otras personas, por no decir unas palabras más fuertes. Ahí lo dejo”. Lo que sí hace es decirles: “No lo hagas” a la gente que se acerca a él para trabajar.

Finalmente, sobre su vida sentimental, Laura nos comentó: “Estoy feliz con mi hijo adolescente. Ya no hay espacio para el amor. Me da mucha flojera estarle dando explicaciones a la gente. Llevo como 7 años soltera y muy feliz”.

¡Le quitaron sus medicamentos! Hermana de Lolita Cortés lanza advertencia tras La granja VIP. / Redes sociales

¿Quién es Lolita Cortés?

Lola Cortés

Comenzó a destacar en 1979, en la obra Anita la huerfanita.

Lleva alrededor de 50 obras, la mayoría de ellas en el papel protagónico.

Entre las puestas en que ha participado se encuentran: Rent, Jesucristo superestrella, Mary Poppins, Los miserables, Vaselina, Qué plantón, La bella y la bestia, El fantasma de la ópera, Peter Pan, Dulce caridad y Mentiras, entre otras.

Ha sido juez en diversas temporadas de La academia (donde también fue directora), La academia kids, Mira quién baila y Las estrellas bailan en Hoy.

Ha sido conductora de programas como: El rival más débil y Password.

