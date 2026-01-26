Paco Lalas defraudó a conductores y actores ¡sin pagar y sin dar la cara! ¿habrá demanda colectiva?

Quienes han caído en las garras de Paco Lalas aseguran que es un “profesional de la estafa”, pues, relatan que le da vuelta a los temas jurídicos y complica cualquier problema laboral para fastidiar a la gente. Sus víctimas dicen que es peligroso, porque es un seductor de la palabra. Los artistas, con hambre de proyectos, dicen que sí a sus propuestas de trabajo, y luego viene la traición, el enojo y el derrumbe, no solo económico sino emocional.

¡Indignación total! Paco Lalas habría dejado adeudos a figuras de Escápate conmigo. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con Paco Lalas?

En julio pasado, dimos a conocer que Paco Lalas ocupó la Casa Fuerte del Indio Fernández para presentar las obras de Teatro en breve (entre finales de 2023 y principios de 2024) y dejó un adeudo de 260 mil pesos, que, a la fecha, debido a las penalizaciones, asciende a más de 800 mil. Aunque fue demandado por Citlalli Fernández, nieta del fallecido cineasta, y representante legal de la casa, no se le pudo notificar en 3 ocasiones. Ahora, comenta Fernández, lo que continúa es un juicio mercantil por incumplimiento de contrato: “Lo van a volver a buscar y, si no aparece, le van a fijar orden de aprehensión. Si no se presenta a la audiencia, lo arrestarán. Si no paga, puede ir a dar a la cárcel”.

Al parecer, a Lalas todo esto le tiene sin cuidado. Una persona cercana a la producción de Escápate conmigo, quien pidió permanecer en el anonimato, confirmó que, en febrero próximo, sin haber pagado a la mayoría de los conductores del programa, se atreve a iniciar un nuevo proyecto y regresa al escenario teatral, nuevamente con el concepto de obras breves, ahora llamado Teatro corto. A la televisión, medio al cual había regresado el año pasado, después de 14 años de ausencia, por el momento seguramente no volverá, porque hasta el momento sigue dando largas y sin pagar.

El nombre de Paco Lalas vuelve a generar controversia tras acusaciones de falta de pago y conflictos legales. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con el programa ‘Escápate conmigo’ de Multimedios?

¿Después de Citlalli Fernández, quienes son las víctimas de Paco Lalas? El pasado 6 de septiembre, Paco Lalas estrenó, como productor independiente, el programa Escápate conmigo, comprando tiempo aire a Multimedios, con la participación de Luz Blanchet, Alex B, María Inés Guerra, Pedro Sicard, Oscar Medellín, Aurora Mancilla y Francisco Bass.

El programa concluyó en octubre, sobre todo por la falta de pago al talento. Paco empezó a darles largas y a lavarse las manos. Nuestra fuente nos comenta que le aseguró a los conductores que las dependencias de turismo que destinaban presupuesto le quedaron mal y no han respondido, incluso quiere responsabilizar a Multimedios, que en este caso no aplica, pues él compró el tiempo a la televisora como productor independiente.

Nuestro informante agregó: “Aunque a través de los años mucha gente del medio ya sabe de sus mañas, desafortunadamente otros tantos siguen creyendo en él, porque tiene mucha labia. Es amable, supuestamente maneja todo con claridad y, a la mera hora, no. A algunos les debe mucho dinero. Sé que sí les pagó a algunos reporteros, porque era poco y porque fue presionado, pero a María Inés, Luz y Alex solo les dio una parte. A Oscar, Aurora, Pedro y Francisco, nada. Incluso dicen que a este último le robó el concepto del programa. Lo despidió, no le pagó y siguió pasando al aire sus intervenciones”.

El talento espera su pago desde octubre pasado. “Es muy difícil entender el esquema laboral. El talento no sabe a quién responsabilizar. En Multimediosles dijeron que el productor era Paco, y él dice que, al igual que ellos, es empleado de Multimedios. Llega un momento en que no puede seguir mintiendo y la gente se agota, se cansa de las mentiras y pretextos. Les dice que va a pedir un préstamo para liquidar su deuda”.

“La idea del programa era estimular el turismo nacional a cambio de una retribución monetaria de los gobiernos de los estados”.

“Algunas de sus víctimas creen que el productor sí recibió el dinero, pero se lo guardó. El talento se niega a hablar, porque denunciar este tipo de abusos es un arma de doble filo, ya que después, consideran, se les señala en el medio como gente conflictiva”.

Finalmente, Citlalli Fernández, quien ha podido conocer bien el modus operandi de Lalas, asegura: “La herramienta que usa para mantener a las personas que defrauda en silencio es un supuesto acuerdo de confidencialidad. A sus víctimas les infunde miedo y les dice que puede proceder contra ellos si difunden la realidad. Aunque les deba, si infringen el supuesto acuerdo, los puede mandar a la cárcel. Esto no es real. Es su estrategia. Por eso ha logrado hacer tantas estafas, robos, tener a la gente callada”.

¿En qué polémicas está envuelto Paco Lalas?

En 2021, Paco Lalas le robó las ganancias a su socia

Cuando Lolita, en pandemia, se quedó sin dinero y le pidió a su socio de lo que supuestamente habían ahorrado, este no le dio ni un peso. Además, se adueñó del concepto Teatro en corto, pues lo registró a su nombre.

A Citlalli Fernández, nieta del ‘Indio’ Fernández (†), representante legal de la Asociación de Protección de la Casa Fuerte del Indio Fernández , Paco dejó de pagarle la renta de 6 meses, con un adeudo de 260 mil pesos. Ella lo tiene demandado.

, Paco dejó de pagarle la renta de 6 meses, con un adeudo de 260 mil pesos. Ella lo tiene demandado. Citlali Fernández firmó con Lalas un convenio donde le condonaba el 50% de la deuda , y solo debía pagar 130 mil pesos, pero hasta febrero de 2025, solo abonó 40 mil pesos.

, y solo debía pagar 130 mil pesos, pero hasta febrero de 2025, solo abonó 40 mil pesos. Aseguran que le pidió 80 mil pesos a un cantante con la promesa de grabarle un disco y se quedó con el dinero.

También promovió el evento de Bandidas. Pidió 300 mil pesos para producirlo y luego lo canceló, sin regresar el dinero que le prestaron ni a quienes compraron boletos.

Acusan a Paco Lalas de adeudos con conductores y comunidad teatral. / Foto: Alex Isunza / TVNotas

¿Quién es Paco Lalas?

Paco Lalas es director, productor de teatro y televisión

Cofundador, con Lolita Cortés, de Teatro en corto, en 2014.

En 2025, iba a celebrar su décimo aniversario como director de Teatro en breve. El festejo no se realizó porque tuvo que abandonar la casa que recientemente le habían rentado, después de que se enteraran de los adeudos con anteriores arrendadores.

Regresó a la producción de televisión con el programa Escápate conmigo en el canal Multimedios. Lanzó el programa el 6 de septiembre de 2025. Entre los presentadores estaban: Alex B, Pedro Sicard, Luz Blanchet, María Inés Guerra, Aurora Mancilla, Francisco Bass y Oscar Medellín.

