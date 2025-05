Manola Diez acusó a actor de Vecinos de estar alcoholizado y llamarla “perra”

Manola Diez se encuentra en el ojo del huracán, después de que la semana pasada la actriz Anyolina Broy la acusara de haberla agredido físicamente con una cachetada, en las instalaciones de Teatro en breve, donde ambas trabajaban. Sin embargo, esto fue solo una parte. Nos contaron a TVNotas que supuestamente Manola también acusó falsamente a un actor de Vecinos de insultarla; amenazó a otra actriz y hasta con los niños actores tuvo problemas.

Esta situación desencadenó que Manola fuera despedida. Más tarde, la actriz habló en exclusiva en TVNotas con Horacio Villalobos, en El mitangrit, y nos dio su versión. Asegura que Anyolina la amenazó diciéndole que no sabía con quién se metía y que le aventó un vaso de agua, lo que propició que le diera la bofetada.

Manola Diez: Revelan que aterrorizaba a la producción de Teatro en breve / Liliana Carpio

Acusan a Manola Diez de señalar falsamente a actor de Vecinos de insultarla y de amenazar a otra actriz

Además, en TVNotas paticamos con una mujer que trabaja en Teatro en breve. Nos dijo que esto fue la gota que derramó el vaso, ya que en las 2 semanas que Manola dio funciones y en su desempeño como productora, hubo una gran cantidad de problemas.

“Desde el día de la inauguración de la temporada 7, el pasado 1 de mayo, se suscitó un conflicto del cual todos los asistentes fueron testigos. Mientras Vanessa Bauche era presentada como madrina de una obra que produce su prima Carla, le pidió que por favor guardara respeto, ya que Manola platicaba con la madrina de sus obras, Cynthia de la Vega.

En ese momento, Manola optó por ignorarla y siguió hablando, pero después fue con su equipo y les dijo: ‘Esa pin... bruja espantosa me quiere callar a mí. Que venga y me calle. Verá cómo le rompo la madre”.

Nuestra fuente nos contó que los conflictos no pararon ese día sino que siguieron con acusaciones a un actor de Vecinos. “Resulta que otro de los padrinos era el actor Pablo Valentín. Tuvieron un súper encontronazo. Manola quería que desocupara uno de los foros porque se prepararía para su obra, pero lo hizo de la peor manera. Se puso a gritarle que se largara de ahí. Lo corrió horrible. Le manoteaba muy feo. No le pegó, ni su intención era lastimarlo, pero estaba tan exaltada que con el movimiento de sus manos se hizo más tensa la situación”.

Manola Diez: Revelan que aterrorizaba a la producción de Teatro en breve / Liliana Carpio

¿Qué le dijo Pablo Valentín, actor de Vecinos, a Manola Diez?

“La verdad es que Pablo no se dejó. Le respondió que qué pena que fuera así, que tanto que pregonaba que era cristiana cuando es una mujer tan grosera, y la dejó sola mientras hablaba. Ante esto, uno pensaría que Manola intentaría arreglar las cosas con él o simplemente ya dejaría pasar el altercado, pero no: Comenzó a comentarles a todos que él no se quería salir del foro, porque estaba alcoholizado y que la había insultado, al decirle que era una ‘perra’, lo cual no fue cierto. Yo estaba presente ahí”

Y eso no fue todo. “Al lado del foro, donde estaba una de las obras que producía, había una puesta con niños actores que, cuando no tenían función, entraban a ver la de ella. En una ocasión, tiraron una mesa con unos vasos que ni se rompieron, porque eran de plástico. Ella enfureció y comenzó a gritar que no quería ver a esos pin... niños por ningún motivo en su foro.

Manola Diez: Revelan que aterrorizaba a la producción de Teatro en breve / Liliana Carpio

El actor Alex Guevara intentó calmarla, le contestó que ahorita levantaban. Ella le dijo que no le faltara al respeto. Se puso muy agresiva y lo corrió de la obra. Le dijo que se largara y que no lo quería volver a ver, pero a todos les empezó a decir que él fue quien renunció”.

“Entonces, ya no solo los niños le tenían miedo, sino que les gritaba a los actores jóvenes. Se aprovechaba porque ella tiene una trayectoria mayor y más popularidad”.

Manola Diez: Revelan que aterrorizaba a la producción de Teatro en breve / Liliana Carpio

¿Por qué despidieron a Manola Diez de Teatro en breve?

Le preguntamos por qué despidieron a Manola Diez del teatro. Nos dijo: “Por el altercado con Anyolina. La realidad fue que, efectivamente, Manola soltó la cachetada primero y entonces fue cuando a Anyo le dieron una botella de agua de la cafetería para que se relajara del golpe, pero del coraje le aventó el agua a Manola y le dijo: ‘Te vas a arrepentir de haberme tocado la cara, estúpida’”.

“De ahí aprovecharon todos los demás actores y directores para decir que por su tranquilidad mental pedían que ella ya no volviera. El director de Teatro en breve, Paco Lalas, intentó mediar, porque él le tiene mucha estima, pero también estaba consciente de que fue incorrecto lo que ocurrió, que la violencia no se puede permitir, y quedó fuera. Se había creado un ambiente muy feo.

Le tocaba compartir foro y era muy frecuente que no quisiera dejar pasar a los demás productores o actores. Tenía muy malos modos con todos. Es una buena actriz y la gente salía encantada de sus obras, pero lamentablemente no fue buena la experiencia con ella ahí”, concluyó.

