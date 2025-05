Acusan a Manola Diez de golpear a querida actriz en los foros de Teatro en breve: VIDEO

Manola Diez se ha consolidado como una de las actrices más polémicas de la industria del espectáculo. La también modelo ha protagonizado diversos encontronazos con personalidades de la industria. Ahora, trascendió que volvió a envolverse en una lastimosa pelea con una colega de Teatro en breve.

En exclusiva para TVNotas, la querida actriz y conductora Anyolina Broy detalló en un video el fuerte desencuentro que vivió con Manola Diez el pasado domingo 11 de mayo en medio de los foros del Teatro en breve.

¿Cómo inició la pelea Anyolina Broy y Manola Diez en los foros de Teatro en breve el 11 de mayo del 2025?

La conductora y actriz Ayonlina Broy reveló a TVNotas que vivió un episodio demasiado desagradable con la también productora Manola Diez, pese a que intentó que no llegara a instancias más graves, la señaló de haberla agredido físicamente.

Broy comentó que la exintegrante del ‘Hotel VIP’ ya tenía antecedentes de tener una mala actitud con la producción y algunos compañeros del foro que comparten con ella en Teatro en breve. Sin embargo, la agresión física en su contra se suscitó el pasado domingo 11 de mayo.

La actriz relató que entró a la sala que comparten y ahí estaba Diez. En ese momento le pidieron un favor y ella reaccionó de una mala manera.

“Pasa mi director, Carlo Guerra, al foro y le dice: ‘Disculpa, será que podemos poner esto aquí’. Para esto, ella no estaba dando función. simplemente, estaba hablando con parte de su elenco, y su respuesta fue: ‘Bueno, si no queda de otra, pasa’. Ella fue un poquito altanera y yo dije: ‘Cálmate, no pasa nada’”, contó.

“Me agarra por el brazo y me dice: ‘Bueno, pasa que voy a cerrar la puerta’. Y le digo: ‘No, voy por el diurex que se me quedó’. Cuando voy saliendo, me dice: ‘Bueno, para qué entras’… Yo iba saliendo y me lanzó la puerta y yo dije: ‘Dios mío, esta señora, ya no aguanto’. Mi paciencia había sido muchísima porque sentí que era muy falta de respeto”. Anyolina Broy

¿Por qué Manola Diez golpeó a Anyolina Broy en los foros de Teatro en breve?

Anyolina comentó que no pudo contener más las acciones agresivas de Manola y le pidió que la respetara, situación que hizo explotar a la actriz.

Anyolina Broy “Abro la puerta y le dijo: ‘Disculpa, esta no es la actitud. No me parece en lo absoluto. Te pido respeto, por favor… No me parece la manera en la que me estás tratando’… Había un montón de testigos. Había mucha gente… En esto en que le exijo respeto (Manola) se para y de manera altanera empieza a hablarme: ‘Tú a mí no me grites. A mí no me vas a gritar. No me hables así y menos delante de mi marido. ¿Qué te pasa?’”.

Ante esta respuesta, Broy comentó que intentó calmar la situación y le reiteró que solo le pidió respeto, pero todo empeoró, al grado de que Manola Diez le dio una cachetada.

“En eso que me volteo y voy saliendo del foro, ya yo, de verdad, venía como con mucha adrenalina, porque ella me venía gritando… Cuando siento, siento una cachetada… Ni siquiera la vi venir, porque ni siquiera fue de frente, fue casi a espaldas… Fue tanto el dolor que yo no sabía cómo reaccionar”. Anyolina Broy

Después de la agresión de Manola Diez, la actriz reaccionó eufóricamente. Incluso, el prometido de la actriz intentó detenerla para que no siguieran las agresiones.

“‘Le grité: ¿Qué te pasa?, ¿Cómo se te ocurre darme en la cara?… La agarró su marido, parte del elenco. Me agarra mi director. Me agarran los chicos… De verdad sentí que fue una falta de respeto total. Les juro que el golpe me lo dio con tanta fuerza. Mi cachete quedó rojo. A mí me dolió tanto el cachete”.

Finalmente, Anyolina Broy puntualizó que el productor tuvo que subir para intervenir ante esta situación y Manola solo salió rápidamente.

“Gracias a Dios, yo no reaccioné de manera violenta en darle un golpe. En la magnitud de lo que pasó, cualquiera hubiera reaccionado con un golpe también”, concluyó.

Al momento, Manola Diez no ha revelado su postura ante estas declaraciones. Tampoco se ha dado a conocer si habrá una sanción para la actriz ante esta situación sobre su participación en Teatro en breve.

