Gabriela Murray, actriz de telenovelas mexicanas, exhibida por supuesto robo en spa: Ceriani revela un VIDEO

El periodista Javier Ceriani desató una nueva controversia en redes sociales tras exhibir en su programa de YouTube un video de una cámara de seguridad que supuestamente muestra a la actriz Gabriela Murray, reconocida por su participación en “Mujer, casos de la vida real”, supuestamente robando una laptop de un spa en México. La noticia ha generado un enorme revuelo en el medio del espectáculo, no solo por la acusación, sino por la identidad de la señalada: hija del legendario actor Guillermo Murray y hermana del también actor y conductor Rodrigo Murray.

Durante la transmisión, Ceriani aseguró:

“La hija de Guillermo Murray se robó una laptop de un spa y tengo la prueba contundente, sí porque el lugar no la va a demandar ni la va a denunciar”. Javier Ceriani

En el video presentado supuestamente se observa a Gabriela Murray dentro del establecimiento, revisando el lugar y, presuntamente, identificando qué objetos estaban al alcance. Minutos después, se le vería saliendo del spa con una computadora portátil en las manos.

El presentador no se guardó palabras al momento de describir el supuesto acto:

“Estas son las cámaras del lugar, está robando en un spa en México. Nunca se ha visto a una actriz mexicana haciendo esto. Chequea qué puede robar y se llevó la laptop. Qué bruta que no sabe que ahí están las cámaras”. Javier Ceriani

Ceriani también reveló que supuestamente el spa en cuestión intentó comunicarse con la actriz para resolver el asunto de manera privada. Sin embargo, según su versión, Murray habría negado los hechos incluso tras recibir el video como prueba y luego habría bloqueado toda comunicación. “No quieren demandar, les sale más caro los abogados, lo que quieren es que devuelvan la computadora porque tiene información”, agregó el periodista.

¿Qué ha respondido la actriz Gabriela Murray ante acusación de robo?

Hasta el momento, Gabriela Murray no ha emitido ninguna declaración pública respecto a lo que dijo Javier Ceriani en su programa de YouTube. En redes sociales, los comentarios se dividen entre quienes exigen una explicación o una disculpa y quienes sugieren que podría tratarse de un malentendido o incluso un intento de difamación, a través de un montaje.

La situación también ha salpicado, indirectamente, a su hermano Rodrigo Murray, un actor y académico de prestigio que actualmente imparte clases en la UNAM y protagoniza la obra teatral Leonardo, inspirada en la vida de Leonardo da Vinci. Aunque Rodrigo no ha hecho ningún comentario público sobre el tema, la exposición mediática de su hermana ha puesto a la familia en el centro de la polémica.

¿Quién es la actriz Gabriela Murray, acusada de presunto robo en SPA de México?

Gabriela Murray es una actriz mexicana con más de tres décadas de trayectoria artística. Hija del respetado actor Guillermo Murray, desarrolló una sólida carrera en televisión, cine y teatro, y es especialmente recordada por su trabajo en telenovelas como Retrato de Familia, Ramona, Alondra y Si Dios me quita la vida. También participó en películas como Amar y Loca por el trabajo, así como en programas unitarios como Mujer, casos de la vida real y Como dice el dicho.

A lo largo de los años, Murray logró mantenerse activa dentro del gremio actoral. No obstante, este escándalo amenaza con eclipsar su legado profesional y abrir un debate sobre la ética y la responsabilidad pública de figuras del espectáculo.

Por ahora, el caso permanece en el terreno mediático, sin acciones legales confirmadas, pero con la presión creciente del público que exige una postura clara por parte de la actriz. La incógnita principal sigue siendo: ¿responderá Gabriela Murray a las acusaciones o continuará en silencio mientras la controversia crece?

