Sheyla Tadeo denuncia que un productor le exigió bajar 40 kilos en un mes para un protagónico

En la televisión no todo es glamour, fama y oportunidades doradas. Detrás de cámaras, muchos artistas enfrentan exigencias que hoy resultarían impensables, pero que durante años fueron normalizadas. Sheyla Tadeo, actriz y cantante con una carrera sólida y una voz que muchos describen como “celestial”, decidió contar una de las experiencias más duras de su vida profesional: la vez que un productor de telenovelas le pidió bajar 40 kilos en solo un mes como condición para darle un papel protagónico.

¿Qué le pidió exactamente el productor a Sheyla Tadeo para darle el protagónico?

La revelación ocurrió durante su participación en el programa Tu historia como la mía, conducido por Rocío Sánchez Azuara, donde Sheyla habló sin filtros sobre la presión estética, la gordofobia en el medio artístico y los riesgos que estuvo a punto de correr por cumplir con un estándar impuesto.

Sheyla Tadeo relató que la propuesta llegó cuando tenía alrededor de 36 años y se encontraba buscando consolidarse en la actuación. Aunque ya había demostrado su talento en otras producciones, el sueño del protagónico vino acompañado de una condición extrema e inhumana.

“Me pidieron que bajara en un mes 40 kilos. Estaba muy chica, y decía ‘¿cómo le hago?’” Sheyla Tadeo

En ese momento, Sheyla confesó que no dimensionó del todo el peligro que implicaba una exigencia así. La presión por cumplir con el estándar físico que le pedían pesó más que cualquier alerta médica o emocional. Hoy, con la experiencia que dan los años, reconoce que aquella solicitud pudo haber tenido consecuencias fatales.

El papel, finalmente, no fue para ella. Sin embargo, el impacto emocional de esa experiencia marcó un antes y un después en su vida profesional y personal.

¿Cómo afectó esta exigencia extrema la salud física y emocional de Sheyla?

La presión no quedó solo en palabras. De acuerdo con su testimonio, Sheyla buscó ayuda médica sin cuestionar demasiado los métodos que le ofrecían con tal de bajar de peso rápidamente. En ese proceso, llegó a consumir pastillas sin etiquetas, una práctica sumamente peligrosa que hoy reconoce como un grave error.

Lejos de mejorar su situación, el estrés, la ansiedad y la desesperación provocaron el efecto contrario: el aumento de peso y un profundo desgaste emocional. Sheyla también recordó que, en ese entonces, conocía casos de compañeras que habían fallecido tras someterse a procedimientos estéticos o regímenes extremos, lo que aumentó su miedo y angustia.

A pesar de todo, esa experiencia terminó llevándola a una decisión clave: priorizar su vida y su bienestar por encima de cualquier oportunidad laboral, por más importante que pareciera.

¿Sheyla Tadeo denuncia la gordofobia y los estándares de belleza en las telenovelas mexicanas?

Más allá de su caso personal, Sheyla utilizó el espacio para señalar un problema estructural que, asegura, sigue presente en la industria del entretenimiento: la falta de diversidad corporal en los protagónicos.

“¿Por qué no puede haber una protagonista con curvas y kilitos de más?”, cuestionó la cantante, dejando claro que el talento no debería medirse en tallas.

A lo largo de su carrera, Sheyla ha sido una de las pocas figuras que ha hablado abiertamente sobre la gordofobia en televisión, redes sociales y medios de comunicación. Aunque logró consolidarse gracias a su carisma y voz, reconoce que muchas puertas se cerraron únicamente por no encajar en un molde físico impuesto.

¿Quién es Sheyla Tadeo y cómo ha sido su trayectoria pese a los estereotipos?

Sheyla Osiris Tadeo Bringas nació el 3 de abril de 1973 en Culiacán, Sinaloa. Saltó a la fama tras obtener el segundo lugar en Valores Juveniles en 1995, lo que le abrió las puertas de Televisa. Ese mismo año debutó en la telenovela Agujetas de color de rosa y más tarde se ganó el cariño del público con su personaje de Zoila en Cero en conducta y La escuelita VIP.

A lo largo de los años participó en producciones como Mi destino eres tú, Rafaela y Amorcito Corazón, además de realities musicales como Cantando por un sueño y Reyes de la canción, donde resultó ganadora. En el ámbito musical, lanzó varios discos, incluyendo homenajes a Juan Gabriel y Lucha Villa.

Tras una cirugía de reducción de peso, Sheyla logró perder entre 52 y 58 kilos y posteriormente donó 8.5 kilos de piel tras una lipectomía a niños con quemaduras y personas con pie diabético, un gesto que fue ampliamente reconocido.