Gloria Aura habla de su cambio físico y cómo le afectó; ¡la actriz va a terapia! ¿Cómo luce?

La actriz y cantante Gloria Aura habló sobre los problemas hormonales que enfrentó y cómo estos afectaron su relación con su cuerpo y su peso. Para abordar la situación, la artista decidió iniciar una terapia que le ayudara a comprender y regular sus hábitos y pensamientos, con el objetivo de manejar de manera más saludable las expectativas sobre su figura y bienestar físico.

Gloria Aura habló sobre los kilos que ganó y cómo la terapia ha sido parte de su proceso personal. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Gloria Aura y cuántos kilos bajó?

Gloria Aura reveló que su aumento de peso reciente se debe a problemas hormonales que la llevaron a tomar decisiones específicas sobre su salud.

“Estoy muy aplicada, llevo casi 10 kilos, me puse las pilas había tenido un temita hormonal, entonces tenía que tomar decisiones drásticas y me siento muy bien, me siento yo de nuevo, estoy feliz”, explicó la actriz en una entrevista con Imagen TV.

Aura detalló que la exigencia sobre su cuerpo ha sido un tema presente desde sus primeros años de carrera. Señaló que la presión de cumplir con ciertos estándares profesionales dificultaba permitirse libertades básicas como alimentarse sin restricciones o descansar cuando lo necesitaba. “Sí (incomodidad), siempre tuve esta cosa del deber ser, de qué era parte de mi trabajo y es un poco agobiante no poder tomarte nunca libertades y descansos básicos de decir ‘Quiero comer e irme de vacaciones y comer lo que quieras'”, comentó.

La artista también señaló que la trayectoria desde su niñez incluyó múltiples restricciones que ella misma asumió para cumplir con las expectativas del medio porque, dijo, “uno solito se pone porque te ponen la cosa de que tienes que tener un estándar para poder pertenecer a este medio”.

Aura enfatizó la importancia de recuperar su propia comodidad y bienestar: “De pronto es cansado y soltarlo está padre, pero al final no me sentía cómoda y decidí volver a ser yo”.

Gloria Aura y los cambios en su cuerpo: así lo explicó. / Redes sociales

¿Cómo afectó a Gloria Aura el aumento de peso?

Gloria Aura compartió cómo ha vivido los cambios en su cuerpo tras el aumento de peso derivado de sus problemas hormonales. La actriz y cantante señaló que, aunque su trabajo como figura pública exige cierta imagen, ella ha buscado enfrentar la situación de manera consciente.

La artista indicó que el impacto del cambio físico no siempre es visible para el público. “Sí te afecta, yo estoy en terapia, pareciera que no porque nuestra obligación como personas públicas es no mostrarnos vulnerables, pero yo soy una persona que he aprendido a conectar con la gente sobretodo en mis redes sociales a través de las cosas que me suceden”, explicó.

Aura destacó la importancia de mostrar vulnerabilidad como una forma de generar cercanía con su audiencia. Señaló que al compartir sus experiencias permite que otros puedan verse reflejados en ellas y encontrar apoyo o inspiración. “Vulnerarse tampoco está mal, que los demás se vean en un espejo contigo y poder salir de este tipo de cosas”, agregó.

Gloria Aura explicó cómo los problemas hormonales influyeron en su cuerpo y cómo trabaja en su bienestar a través de terapia. / Redes sociales

¿Quién es Gloria Aura?

Gloria Aura nació el 28 de junio de 1985 en Ciudad de México y creció en un entorno familiar vinculado al arte. Hija de la actriz Gloria Mayo y del compositor chileno Kiko Campos, desde muy pequeña se familiarizó con la actuación y la música, lo que la llevó a debutar en teatro a los cuatro años y consolidar su vocación artística desde la infancia. Además, es hermana de Nath, Pablo y Lara Campos.

Su carrera comenzó a visibilizarse con su participación en el programa La hora de los chavos, donde interpretó más de 150 números musicales de distintos géneros. Posteriormente, lanzó varias producciones discográficas entre 1999 y 2002, incluyendo Piensa en mí, un disco homónimo y Inevitable, material del que se desprendió el sencillo Na, na, na, marcando los primeros pasos de su trayectoria como cantante profesional.

A lo largo de los años, Gloria Aura combinó la música y la actuación en teatro y televisión. Ha participado en musicales como Mamma Mia! y Cats, y en obras como El diluvio que viene y Mentiras: el musical. Además, como compositora contribuyó a bandas sonoras de telenovelas y retomó su carrera musical en 2014 con el sencillo Rueda mi mente, mostrando su versatilidad entre la actuación, la composición y la interpretación

