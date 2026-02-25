Cenizas de Dulce desatan guerra familiar: Romina Mircoli exige los restos y su familia se niega a soltarlas

El conflicto alrededor de la herencia y los restos de Dulce vuelve a encender la conversación pública. Cuando parecía que las tensiones familiares comenzaban a enfriarse, la situación dio un giro inesperado: su única hija, Romina Mircoli, confirmó que ya emprendió acciones legales para recuperar las cenizas de su madre.

La disputa, que desde hace meses ha sido tema recurrente en programas de espectáculos, ahora avanza por la vía judicial. De acuerdo con lo expuesto en televisión, los restos de la intérprete no estarían en manos de la heredera directa, sino bajo resguardo de otros familiares, lo que detonó la nueva batalla legal.

Dulce y Romina Mircoli / Redes sociales

¿Qué dijo el abogado de Romina Mircoli sobre las cenizas de Dulce?

Durante una entrevista en De primera mano, el abogado de Romina Mircoli, Gerardo Rincón detalló que su clienta inició formalmente el papeleo para reclamar los restos.

“Sí hay un proceso porque estoy por recuperar y quiero recuperar las cenizas de la cantante Dulce. Las tiene (las cenizas) una familia con la que no se llevan muy bien, no platican muy bien”, declaró.

La afirmación dejó claro que el conflicto no es menor. Según explicó, ya se están realizando gestiones legales tanto en México como en Estados Unidos, lo que sugiere que el procedimiento podría extenderse más de lo esperado.

“Te comento, estoy haciendo lo pertinente legal en México y Estados Unidos para que le entreguen los restos de su madre, las cenizas… Se las voy a recuperar legalmente.” Gerardo Rincón

Romina Mircoli / Redes sociales

¿Las cenizas de Dulce pertenecen legalmente a su hija, Romina Mircoli?

Actualmente las cenizas de Dulce “Las tiene una familia con la que no se llevan muy bien, no platican muy bien”, por lo que uno de los puntos más sensibles de la conversación giró en torno al derecho legal sobre los restos de la cantante. Al ser cuestionado directamente, el abogado respondió sin rodeos:

“Por supuesto. Las cenizas son de su madre. Las cenizas son de la madre. Las tiene la otra parte de la familia, que no es directa, como es Romina.” Abogado de Romina Mircoli

Sin embargo, también reconoció que, aunque el vínculo filial parece evidente, el proceso requiere documentación y resoluciones judiciales.

“Primero la tía. Pero necesito tener todos los documentos y los procedimientos judiciales para poder proyectarlo y hacerlo visible a la gente.” Gerardo Rincón

Dulce / Redes sociales

¿Por qué la familia de Dulce se niega a entregar sus cenizas a Romina Mircoli?

De acuerdo con la versión presentada por la defensa de Romina Mircoli, la negativa estaría ligada a problemas de comunicación y tensiones previas entre familiares.

“Pues tienen temas de no comunicación directa, no comunicación efectiva, no tomar llamadas, no querer entregar”, explicó Rincón.

Incluso subrayó que, desde su perspectiva, la entrega podría realizarse sin necesidad de encuentros incómodos.

Gerardo Rincón “Ni siquiera se tienen que ver: pueden entregar esto a una funeraria… es muy sencillo. Pero cuando la gente no quiere y quiere tener conflictos, bueno, tenemos que enfrentarlos.”

El abogado también dejó entrever el desgaste emocional que el pleito ha generado: “Qué lástima, porque después de un año y un mes de no tener los restos de su madre siguen los problemas de Romina y con la familia.”

Así fue como lo informó Gerardo Rincón, abogado de Romina Mircoli:

Romina Mircoli busca RECUPERAR las cenizas de Dulce, su abogado revela la respuesta que recibieron de su familia #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/V3gW4LQJNC — De Primera Mano (@deprimeramano) February 21, 2026

¿Qué pasa con la denuncia de Romina Mircoli contra Sergio Gabriel? El conflicto por Dulce

El caso tomó otra dimensión al involucrar al productor Sergio Gabriel, quien presuntamente planeaba realizar un homenaje a Dulce.

Según lo expuesto, Romina Mircoli consideró que existía un posible uso indebido del legado musical e imagen de su madre. La inconformidad no se centró únicamente en el homenaje, sino en la falta de autorización previa.

Fuentes cercanas al proceso indican que, como titular de los derechos de imagen y regalías, Mircoli habría esperado ser consultada antes de cualquier proyecto relacionado con la artista.

El argumento principal, es que el productor no habría solicitado permiso formal. Más aún, trascendió que habría sido la propia Romina quien buscó acercamientos para mediar la situación, sin obtener la respuesta esperada.