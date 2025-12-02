Francisco Cantú habría sido detenido por el FBI tras acusaciones de Alicia Villarreal y Romina Mircoli: VIDEO

La mañana del lunes 1 de diciembre se encendieron las redes sociales luego de que comenzó a circular un video en el que, presuntamente, agentes del FBI habrían detenido al empresario y cantante Francisco Cantú, denunciado por Alicia Villarreal y Romina Mircoli, en su residencia de San Diego, California. ¿Cuál fue la razón?

La cantante asegura que se comunicó con Francisco Cantú y desaprueba su comportamiento tras muerte de Dulce

¿De qué acusó Alicia Villarreal a Francisco Cantú, presunta expareja de la cantante?

La cantante mexicana Alicia Villarreal decidió tomar acciones legales contra Francisco Cantú, quien previamente había atacado públicamente a la hija fallecida de la intérprete Dulce y que ahora ha difundido rumores falsos al asegurar que mantenía una relación amorosa con la propia Villarreal.

Ante el incremento de estas afirmaciones, Villarreal recurrió a la abogada Mariel Colón (reconocida por representar a Emma Coronel, esposa de “el Chapo” Guzmán) para que lleve su caso. En conversación con el periodista Javier Ceriani, Colón detalló que Cantú ha acudido a diversos conciertos de Villarreal en Estados Unidos, situación que ha generado preocupación por la seguridad de la cantante y de su equipo de trabajo.

Hay un señor llamado Francisco Cantú que ha ido a varios medios a hablar que tuvo una relación con Alicia Villarreal, cosa que no es cierto. (...) Ahora nos preocupa su seguridad, se está presentando en el lugar de trabajo de Alicia, está intentando dañar los conciertos diciendo a la gente que estará el ICE, yo no lo vi, pero el equipo legal me hizo saber que estuvo ahí, tienen pruebas. Mariel Colón, abogada.

La inquietud se intensificó luego de que Cantú fuera visto en una presentación en San Francisco, lo que tensó aún más el conflicto.

Según explicó Colón, aunque Cantú llevaba tiempo haciendo declaraciones públicas sobre una supuesta relación con Villarreal, en un inicio optaron por no responder. Sin embargo, el problema escaló porque él continuó difundiendo versiones sin sustento.

Con la demanda por difamación, Alicia Villarreal busca no solo detener los señalamientos en su contra, sino también obtener una orden de protección en California para garantizar su seguridad, de acuerdo con información de los primeros reportes.

Francisco Cantú sería investigado por el FBI, tras acusaciones de Alicia Villarreal

¿Cómo fue presuntamente detenido Francisco Cantú, supuesta expareja de Alicia Villarreal?

El vídeo que muestra la presunta detención de Francisco Cantú fue presentado por Maxine Woodside, conductora del programa Todo para la mujer. En las imágenes (cuya autenticidad no ha sido confirmada por autoridades estadounidenses) se observa a dos agentes con insignias del FBI presuntamente habrían llegado domicilio de Cantú, tocan a la puerta y le mostrarían documentos antes de proceder a esposarlo.

En el clip también se aprecia que el cantante, sorprendido, dialogaría brevemente con los oficiales antes de ser escoltado hacia una camioneta oficial. Aunque no se especifica el motivo de la presunta detención , la difusión del material rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales.

La falta de un comunicado oficial ha generado un ambiente de incertidumbre, pues no existe información confirmada sobre los cargos, si es que estos existen, o sobre un posible traslado a dependencias federales. Aun así, fuentes extraoficiales han relacionado los hechos con el historial de denuncias públicas que rodean al empresario desde hace varios meses.

Hasta el momento, ni Cantú ni su equipo cercano han confirmado o desmentido la veracidad del video , aunque su última actividad en redes ocurrió apenas horas antes de que se reportara la supuesta aprehensión.

¿Quién es Francisco Cantú?

Francisco Cantú es un actor y cantante de música ranchera originario de Monterrey ambos mantenían un vínculo sentimental, algo que incluso Romina Mircoli, hija de Dulce, respa ldó al afirmar que su madre tenía intención de casarse con él.

ldó al afirmar que su madre tenía intención de casarse con él. Cantú, por su parte, ha señalado en repetidas ocasiones que Romina ejercía maltrato hacia la artista y que incluso le impedía convivir con su hijo .

. Tiempo después, el también cantante aseguró que había tenido un romance con Alicia Villarreal.

Asimismo, ha manifestado que planea demandar a Romina Mircoli por daño moral

