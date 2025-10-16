¿FBI tras Francisco Cantú? Presunto exnovio de Alicia Villarreal supuestamente estaría siendo investigado

En medio de su regreso a los escenarios con una gira por Estados Unidos, Alicia Villarreal enfrenta una situación legal que ha sacudido al mundo del entretenimiento. La cantante, ha denunciado al músico Francisco Cantú por hostigamiento y difamación, mientras su actual pareja, el conferencista e influencer, Cibad Hernández, ha revelado que el caso ha escalado hasta el ámbito internacional. ¿Qué ha pasado exactamente?

¿De qué acusó Alicia Villarreal a Francisco Cantú, supuesta expareja de la cantante?

La cantante mexicana Alicia Villarreal ha decidido tomar acciones legales en contra de Francisco Cantú, un individuo que previamente atacó de públicamente a la hija fallecida de la cantante Dulce y que ahora ha difundido falsos rumores sobre Villarreal, sugiriendo que mantenían una relación sentimental.

Ante esta situación, Villarreal contrató a la abogada Mariel Colón (conocida por defender a Emma Coronel, esposa del “Chapo” Guzmán) para representarla legalmente. En una entrevista con el periodista Javier Ceriani, Colón explicó que Cantú ha asistido a varios conciertos de la cantante en Estados Unidos, lo cual ha generado inquietud respecto a la seguridad de la artista y su equipo.

Hay un señor llamado Francisco Cantú que ha ido a varios medios a hablar que tuvo una relación con Alicia Villarreal, cosa que no es cierto. (...) Ahora nos preocupa su seguridad, se está presentando en el lugar de trabajo de Alicia, está intentando dañar los conciertos diciendo a la gente que estará el ICE, yo no lo vi, pero el equipo legal me hizo saber que estuvo ahí, tienen pruebas. Mariel Colón, exabogada de “el Chapo Guzmán”

La preocupación aumentó tras la presencia de Cantú en un concierto de Villarreal en San Francisco, hecho que agravó aún más el conflicto.

Colón señaló que, aunque Cantú llevaba tiempo haciendo declaraciones en medios sobre una presunta relación con la cantante, inicialmente decidieron no responder. Sin embargo, la situación ha escalado debido a que Cantú continúa haciendo afirmaciones infundadas sobre Villarreal.

Con esta demanda por difamación, Alicia Villarreal no solo busca frenar los ataques, sino también obtener una orden de protección en el estado de California para salvaguardar su integridad, según Milenio.

¿El FBI investiga a Francisco Cantú tras denuncias de Alicia Villarreal?

Durante una entrevista para el programa De primera mano, Cibad Hernández rompió el silencio sobre el entorno legal que rodea a Alicia Villarreal. De manera contundente, aseguró que Francisco Cantú no solo enfrenta la denuncia interpuesta por la cantante, sino que presuntamente estaría siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos.

La apoyo en todos los sentidos y, en este caso, la verdad es que el vato no tiene profesión, no tiene absolutamente nada que presumirle a la prensa y a la sociedad, al contrario, ya tiene una investigación por el FBI por muchas cosas. Cibad Hernández, pareja actual de Alicia Villarreal

Además, añadió que presuntamente habría al menos 11 denuncias formales contra Cantú, incluyendo una de Romina Mircoli, hija de la fallecida cantante Dulce.

Estas revelaciones encienden las alarmas sobre un posible patrón de conducta por parte del músico, quien ha sido señalado por diversas mujeres en distintos contextos. Hasta el momento, ni el FBI ni las autoridades mexicanas han confirmado oficialmente el inicio de una investigación . Por esta razón, lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

Cibad Hernández habla de Alicia Villarreal y su batalla con Francisco Cantú / YT: Imagen Entretenimiento

¿Quién es Cibad Hernández, el nuevo novio de Alicia Villarreal, y a qué se dedica?

Cibad Hernández, nacido en México, es un influencer y creador de contenido que ha alcanzado gran notoriedad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde supera los 4 millones de seguidores.

Se ha destacado por compartir mensajes centrados en el empoderamiento de las mujeres y en la crítica a actitudes masculinas dañinas, lo cual ha generado tanto admiración como controversia.

Con un estilo directo, emocional e inspirador, ha conseguido conectar fuertemente con una audiencia predominantemente femenina. Muchos de sus seguidores consideran que su contenido rompe con estereotipos tradicionales y enriquece el debate sobre las dinámicas de pareja y el rol que los hombres deben asumir en ellas.

