Alicia Villarreal se arma de poder y ficha a la abogada de “el Chapo” para enfrentar a su ex

La cantante Alicia Villarreal se sorprendió al anunciar que contará con la representación legal de Mariel Colón Miró. ¡La abogada del Chapo! El nombramiento ocurre en medio de los señalamientos y declaraciones que ha hecho su expareja, el músico Cruz ‘N’, en torno a su vida personal.

El anuncio lo hizo la propia abogada a través de un mensaje en sus redes sociales, destacó que su objetivo será poner un alto a los ataques contra la intérprete de “Te quedó grande la yegua”.

Te puede interesar: Alicia Villarreal estrena romance pero ¡le salió bi, con novio y hasta mantenido! “Él vive con su novio”

Redes sociales

¿Quién es Mariel Colón Miró, la abogada que tomará el caso de Alicia Villarreal?

Mariel Colón Miró es una abogada especializada en temas de migración y derecho penal que alcanzó notoriedad internacional al formar parte del equipo legal de Joaquín “el Chapo” Guzmán durante su juicio en Estados Unidos. Posteriormente, también trabajó en la defensa de la esposa de él, Emma Coronel, a quien acompañó durante su proceso legal y su tiempo en prisión.

Te puede interesar: Alicia Villarreal alerta por intento de hackeo en sus redes sociales ¿filtran fotos?

Ella es Mariel Colón Miró / Instagram

¿Cómo dio a conocer Mariel Colón Miró que será la abogada de Alicia Villarreal?

En su publicación, Mariel Colón Miró se mostró firme al expresar su respaldo hacia Alicia Villarreal. Aseguró sentirse honrada de representar a la cantante y subrayó que su equipo legal está preparado para frenar los intentos de “un hombre” de dañar la reputación de la artista con “falsedades y ataques”.

“A partir de hoy tengo el honor de representar legalmente en los Estados Unidos a la Sra. Alicia Villarreal.

Como mujer y como abogada, me solidarizo con cada mujer que ha tenido que enfrentar injusticias. La fuerza no está en el silencio, sino en levantar la voz con dignidad y respaldarse con la justicia.

Aquí estamos, listas para dar la batalla.” Comunicado de Mariel Colón Miró

¿Cuál es la situación legal entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’?

Desde febrero de 2025, la situación entre Alicia Villarreal y su ahora exesposo, el músico y productor Cruz ‘N’, líder de los Kumbia Kings, adquirió un carácter público y judicial. La entrada del caso en el ámbito mediático ocurrió cuando, durante un concierto en Michoacán, Villarreal realizó una señal internacional de auxilio por violencia de género, lo cual encendió los focos en torno a su situación personal en medio del espectáculo.

Días más tarde, la cantante interpuso formalmente una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Nuevo León, señalando agresión, robo y violencia familiar por parte de Cruz. Villarreal narró que el ataque ocurrió en su domicilio en Monterrey, el 15 de febrero, cuando supuestamente fue sorprendida por el productor oculto en un clóset, quien presuntamente la agredió, la despojó de sus pertenencias y la privó de comunicación antes de que ella lograra escapar y buscar atención médica.

El proceso judicial continuó y se dio una primera audiencia el 24 de abril de 2025, en el Poder Judicial de Nuevo León. En esa ocasión, Cruz ‘N’ se declaró inocente y su equipo legal afirmó que el productor estaba siendo presionado por la cantante, mientras que Villarreal no hizo declaraciones públicas al entrar al recinto. Sin embargo, la situación tomó un giro cuando a Cruz se le giró una orden de aprehensión por su ausencia en una audiencia programada para el 3 de julio, alegándose una emergencia médica como motivo de su inasistencia.

Dicha orden fue temporalmente suspendida tras obtener un amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de Monterrey, que protegió sus derechos constitucionales, permitiéndole continuar el proceso en libertad. El equipo legal de Martínez aseguró su disposición para colaborar con las autoridades y aclarar los hechos.

Te puede interesar: ¿Alicia Villarreal engañó a Cruz con Cibbad Hernández?: ”No se están conociendo por primera vez”, aseguran