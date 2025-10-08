Cruz Martínez habla del nuevo novio de Alicia Villarreal: “Si quiere regresar a los 15 años, es válido”, dice

Cruz Martínez, exesposo de Alicia Villarreal y productor musical, rompió el silencio sobre el nuevo romance de la cantante con Cibad Hernández. Su reacción encendió las redes y desató todo tipo de comentarios entre los fans, pues muchos no esperaban que el productor hablara tan directamente sobre la nueva pareja de su ex, reavivando viejas tensiones y recuerdos de una de las relaciones más mediáticas del regional mexicano.

Alicia Villarreal sorprendió a principios de año cuando dio a conocer que se divorciaría de Cruz Martínez. / Foto: IG/lavillarrealmx

¿Qué dijo Cruz Martínez sobre la nueva relación de Alicia Villarreal?

Luego de que Alicia Villarreal y su pareja Cibad Hernández sorprendieron al público con un tatuaje compartido, las reacciones no se hicieron esperar. Entre ellas, la de Cruz Martínez, quien habló sobre el tema. Al ser cuestionado sobre el significado del tatuaje y la nueva relación de la cantante, el productor no esquivó la pregunta y respondió con una mezcla de asombro y madurez.

“Ni conmigo en 25 años, verdad, pero no pasa nada, ella es una persona que, desde muy chiquita, niña, se ha dedicado a su público”, dijo en un encuentro con medios de comunicación.

Agregó que si Villarreal “se quiere ir, regresar a los 15 años, es entendible, es válido, en la vida hay que siempre buscar la felicidad”.

Luego de las controversias que rodearon a Alicia Villarreal en los últimos meses, su exesposo y productor musical Cruz Martínez, sorprendió al pronunciarse públicamente en defensa de la cantante.

El productor musical pidió respeto hacia la intérprete y exhortó a los medios y al público a dejar de centrar la atención en su vida privada.

“Yo lo que opino es que paren de enfocar en su vida personal. Regrésenle a ella lo que ella les ha dado a ustedes tantos años: su música. Y que el enfoque de aquí en adelante sea su música. Les pido con muchísimo cariño y respeto que paren un momento y ya no enfoquen tanto los escándalos que afectan su vida”. Cruz Martínez

Cruz Martínez rompe el silencio sobre el noviazgo de Alicia Villarreal con Cibad Hernández. / Foto: IG/mtzcruz

¿Por qué se separaron Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Lo que alguna vez fue una historia de amor entre Cruz Martínez y Alicia Villarreal y una colaboración artística terminó convertido en uno de los casos más comentados del medio del espectáculo.

En marzo de este año, Alicia Villarreal sorprendió al público durante un concierto en Michoacán al realizar la señal de auxilio contra la violencia de género, gesto que encendió las alarmas entre sus seguidores. Poco después, se confirmó que la cantante había demandado a su exesposo, el productor musical Cruz Martínez, de violencia intrafamiliar.

Según se dio a conocer, la agresión presuntamente se cometió tras una discusión en su casa de Monterrey, hecho que marcó un antes y un después en la vida de la intérprete de “Te quedó grande la yegua”. Desde entonces, el también exintegrante de los Kumbia Kings defendió su inocencia.

Alicia Villarreal sorprendió al anunciar su nuevo romance. / Foto: IG/lavillarrealmx

Alicia Villarreal y Cruz Martínez: ¿Cómo comenzó la historia de amor?

Alicia Villarreal y Cruz Martínez iniciaron su relación a principios de los 2000, cuando ella brillaba con el grupo Límite y él era parte de los Kumbia kings.

La conexión artística pronto se transformó en amor, y en 2003 decidieron casarse en una ceremonia íntima. De su unión nacieron dos hijos, y Cruz también participó activamente en la crianza de Melenie Carmona, hija de Villarreal con el actor Arturo Carmona.

Durante años se mostraron como una familia sólida, cómplice y feliz, hasta que los rumores de distanciamiento comenzaron a tomar fuerza en 2024, cuando él fue visto con otra mujer.

Un año después, la historia tomó un giro inesperado con la demanda por pública de la cantante y la orden de aprehensión emitida por violencia y, posteriormente suspendida, en contra del productor.