Alicia Villarreal y Cibad Hernández: Él es el influencer que le robó el corazón tras el divorcio de Cruz

El amor ha vuelto a la vida de Alicia Villarreal. A tan solo unas semanas de haberse divorciado legalmente de Cruz ‘N’, con quien mantiene un proceso legal por violencia, dio a conocer su romance con el influencer Cibab Hernández.

A través de redes sociales, la exvocalista de grupo Límite anunció que la comenzarían a ver más seguido con Cibad, ya que estaban conociéndose en un plano romántico. Incluso, presumió una foto con un tatuaje que se realizó con él.

Aunque dejó claro que está viendo cómo fluyen las cosas entre ellos, admitió estar muy ilusionada y feliz por haber reencontrado el amor.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo. Ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo. Amo demasiado”, escribió.

¿Quién es Cibad Hernández, la nueva pareja de Alicia Villarreal tras divorciarse de Cruz ‘N’?

Cibad Hernández es un influencer de origen mexicano que nació el 14 de diciembre de 1983, por lo que actualmente tiene 42 años. Aunque estudió Derecho, su vocación siempre fue el arte y, desde hace algunos años, comenzó a desempeñarse como influencer.

Tan solo en TikTok, tiene cerca de 4,3 millones de seguidores, mientras que en Instagram rebasa el millón. Suele subir contenido sobre valores y empoderamiento, principalmente enfocado a las mujeres.

“Quiero usar las plataformas para hacerles entender a todos que la mujer es una parte fundamental de este universo y si ellas saben perfectamente quiénes son, pueden dominar el mundo. Mi mensaje es muy claro y se escucha, porque cada una de las mujeres que comentan mis videos. Me dicen que, gracias a mi trabajo, se empoderaron, que están saliendo adelante y ya no sufren más”, expresó en su momento.

Estuvo viviendo un tiempo en Estados Unidos, donde se desarrolló como locutor y productor. Volvió a su país para desempeñarse como gerente en una televisora de Veracruz.

Si bien no suele hablar mucho sobre su vida personal, se sabe que tiene dos hijos, a quienes considera como un motor de vida. Su popularidad se disparó tras confirmarse su relación con Alicia Villarreal.

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Qué ha dicho Cibad Hernández sobre su relación con Alicia Villarreal?

Luego de que Alicia Villarreal hiciera pública su relación, Cibad Hernández compartió un romántico mensaje en el que expresa lo feliz que se siente por iniciar un romance con la cantante.

Cibad Hernández “La vida nos da pocas oportunidades para poder crear una bonita y respetable historia contada desde el corazón, cuando llegue ese momento, disfrútalo al máximo! y más si es eres correspondido por una BELLA, INTELIGENTE y MARAVILLOSA mujer, es tiempo de escribir historias bonitas y de dar ejemplos de que si se puede ser FELIZ”

Además de su mensaje, ha compartido las felicitaciones que ha recibido de sus fanáticos por su nuevo noviazgo. Si bien la mayoría de sus fans se han alegrado por su situación amorosa, algunos han criticado la relación por la rapidez con la que se dio, así como la diferencia de edad que hay entre los dos. Y es que Alicia tiene 53 años, mientras que él tiene 42.

Mensaje de Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Por qué Alicia Villarreal se divorció de Cruz ‘N’?

Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ se divorciaron oficialmente a principios de agosto, tras más de 20 años de relación y dos hijos en común. Según la propia artista, el trámite se inició en 2023, siendo hasta hace poco que por fin se culminó.

Si bien en su momento se consideraba que su matrimonio era uno de los más sólidos de la industria artística, todo cambió en los últimos años. En 2024, se filtraron unas imágenes en las que se le podía ver a él acompañado de una mujer misteriosa, lo que, al menos de manera pública, fue el comienzo de la ruptura en su relación.

A inicios de este 2025, Alicia comenzó un proceso legal contra Cruz por violencia. En diversas ocasiones, la celebridad ha dicho que el productor musical la violentó a lo largo de su matrimonio.

Este caso todavía no se resuelve. En tanto que Cruz sostiene ser inocente de las acusaciones de su ahora exesposa y espera que la justicia pueda demostrarlo.

