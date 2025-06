Arturo Carmona niega ser igual que Cruz Martínez ¿Desconoce a Alicia Villarreal? VIDEO

Arturo Carmona se ha visto inevitablemente involucrado en el pleito entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez, pues recientemente fue señalado por una carta de hace 20 años que supuestamente Alicia le envió a ‘la Chicuela’ donde señalaba a Arturo como un maltratador.

De la mano de este nuevo incidente, ‘la Güerita consentida’ declaró a los medios que percibía a Carmona y Martínez como “iguales”, debido a la relación de negocios que Arturo todavía sostiene con el productor de los ‘Kumbia kings’, lo que encendió todavía más el escándalo.

Además, Melenie Carmona lazó una indirecta en redes a ‘la Chicuela’ defendiendo a su papá, pero Pati Chapoy le echó en cara no pronunciarse por Alicia Villarreal.

Ahora, Arturo Carmona dio la cara y aclaró si realmente es igual a Cruz Martínez; habló sobre su opinión actual de Alicia Villarreal y defendió y aconsejó a Melenie ante las críticas; ¿qué dijo? ¡Te contamos!

Alicia Villarreal y Arturo Carmona reaparecen juntos / IG: @lavillarrealmx / @arturo.carmona

¿Qué decía la carta de Alicia Villarreal y por qué ella dice que Arturo Carmona y Cruz Martínez son iguales?

La polémica carta de Alicia Villareal que confirmaría que Arturo Carmona la maltrató durante su relación, en realidad salió a luz hace más de 20 años, pero fue retomada por Blanca Martínez ‘la Chicuela’, a quien Alicia se la envió. Dicho texto fue leído en su momento en televisión en vivo por la presentadora y levantó revuelo por las declaraciones de Alicia:

“Querida Blanca: Estoy deshecha. No sabe la noche que pasé hoy. Fue una pesadilla. Llegó Arturo como loco a la casa. No sé si estaba tomado, pero se veía mal. Además, furioso, insistiendo que yo tenía a alguien en mi casa. Lo revisó todo. Arturo me estrujaba. Me lastimó los brazos y, aunque quise que se calmara, cuando iba arriba en las escaleras, me decía cosas horribles y me cacheteó”, se lee en el escrito de Alicia Villarreal.

De la mano de este escándalo recalentado, Alicia Villarreal ofreció una entrevista para Tele Diario en la que habló sobre la relación de negocios que su expareja Arturo Carmona mantiene con su agresor y esposo actual, Cruz Martínez. Al respecto, la intérprete de ‘Insensible a ti’ se burló y dijo que los dos eran iguales:

“Los veo muy chistosos. Uno porque se deja manipular porque al otro le gusta tener el control. Que se junten y hagan sus cosas no tiene nada que ver conmigo. Son iguales, se juntan porque son iguales”, sentenció la cantante de ‘Te quedó grande la llegua’.

Arturo Carmona y Cruz Martínez publican comunicado / IG: @mtzcruz / @lavillarrealmx / @arturo.carmona

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre si es igual a Cruz Martínez?

Recientemente, en un encuentro con diferentes medios, entre ellos TVNotas, Arturo Carmona se pronunció por el escándalo de la carta revivida: “Hubo una charla con la persona que lee la carta y con la persona que dice que le mandó la carta. Entonces, lo que sí no se vale es que hoy en día saquen eso y se me etiquete. Me dicen golpeador, me dicen maltratador de mujeres”.

Una reportera aprovechó para preguntarle a Arturo por el comentario que Alicia Viallareal hizo equiparándolo a Cruz Martínez; él negó rotundamente que fuera así y reafirmó que no entendía la comparación:

“No entendí por qué me involucra. La relación es de dos, no de tres. Yo, la relación que tengo con el señor Cruz Martínez es desde hace muchos años. Tenemos una empresa. No es de ahorita. No entendí por qué se me compara, pues cabe recalcar que sobre esa persona hay una denuncia, entonces si somos iguales también lo somos de todo lo que se denunció”, señaló el también exfutbolista.

Otra reportero le preguntó Carmona si desconocía a ‘la Güerita consentida’ por su actuar y las declaraciones que ha hecho en su contra, a lo que el empresario respondió: “Uno nunca termina de conocer a las personas. No la estoy criticando, no la estoy juzgando mucho menos. Yo me quedo con la parte buena de todas las personas siempre, no se diga de la madre de mi hija.

Arturo también aseguró que siempre respetaría y admiraría a Alicia, por lo que, pese a los escándalos y las declaraciones en su contra, no se “atrevería a juzgarla”.

¿Arturo Carmona da la cara por su hija Melenie Carmona y la aconseja?

En el mismo encuentro, el actor fue cuestionado por la reciente declaración de su hija Melenie Carmona, quien lo defendió indirectamente en sus redes sociales por la carta que ‘la Chicuela’ trajo de nuevo a cuento. Melenie expresó que no había que meterse en asuntos ajenos para llamar la atención, pero Pati Chapoy la señaló por defender a su padre y no a su mamá Alicia Villarreal, sobre quien ha guardado silencio en redes.

Al respecto, Arturo Carmona respondió: “Es mi hija. Yo no estoy en un proceso legal, la parte materna sí, y lo que pueda decir mi hija puede complicar la parte legal. Entonces, mi consejo para mi hija y la recomendación de un servidor, como de su mamá y también de los abogados, es que no se haga presente en comentarios que puedan perjudicar el proceso legal de su madre y de su padrastro”, sentenció Carmona.

El intérprete de ‘Mar de amor’ sostuvo que dar declaraciones es complicado por el apartado legal, y defendió a Melenié asegurando que no es por falta de apoyo a su madre; “Es simplemente por temas legales que no se pueden manifestar”, concluyó.