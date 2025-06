¿Arturo Carmona agredió a Alicia Villarreal? Resurge polémica prueba de la supuesta violencia; él reacciona

Arturo Carmona vuelve a estar en el ojo del huracán. Y es que, en medio de las críticas por su alianza profesional con Cruz Martínez, a quien Alicia Villarreal denunció por presuntamente agredirla, ahora resurge una supuesta prueba que confirmaría que él también habría violentado a la cantante en su momento.

Arturo Carmona / IG: @lavillarrealmx / @arturo.carmona

¿Arturo Carmona maltrataba a Alicia Villarreal?

En los últimos días, usuarios han recordado la vez en que la propia Alicia Villarreal le habría mandado una carta a Blanca Martínez ‘la Chicuela’, en la que narraba el presunto maltrato que sufría a manos de Arturo Carmona, hace más de 25 años cuando aún seguían casados.

‘La Chicuela’ hizo público este mensaje en un programa de televisión en 2001, aparentemente, con la autorización de la cantante. Esto decía la polémica carta:

“Querida Blanca: Estoy deshecha. No sabe la noche que pasé hoy. Fue una pesadilla. Llegó Arturo como loco a la casa. No sé si estaba tomado, pero se veía mal. Además, furioso, insistiendo que yo tenía a alguien en mi casa. Lo revisó todo. Arturo me estrujaba. Me lastimó los brazos y, aunque quise que se calmara, cuando iba arriba en las escaleras, me decía cosas horribles y me cacheteó”.

Aunque en aquel entonces no pasó a más y Alicia no ha querido hablar más del asunto, la conductora habló recientemente de este asunto y no solo corroboró la autenticidad de la carta, también contó que la ‘Güerita consentida’ la contactó tras la presunta agresión de Cruz Martínez.

La Chicuela “Sí yo, de hecho recuerdo en un programa, me acuerdo haber leído un email que ella me mandó en donde había sido víctima también de maltrato por parte de Arturo. No es la primera vez que me comenta algo así. Me mandó ese correo y me autorizó a leerlo. El día que hizo la señal, hablé con ella. Nunca la había oído así. Me duele porque no es la primera vez que vive algo así”

¿Qué dice Arturo Carmona sobre las acusaciones de maltrato a Alicia Villarreal?

En redes sociales, Arturo Carmona desmintió haber agredido a Alicia Villarreal. Incluso, sostuvo que ‘la Chicuela’ se disculpó en su momento por haber ventilado la polémica carta.

“Quiero aclararte y recordarte que te arrepentiste de haberla sacado y te disculpaste. Te disculpaste con mi familia y con un servidor, nada más que mi familia no te quiso atender, porque hiciste mucho daño con esa carta”, expresó.

También se dijo muy decepcionado de que todo este asunto esté saliendo a la luz nuevamente, y cree que la conductora solo busca una forma de involucrarse en un asunto que no le compete.

“Ya basta de que todo mundo se esté subiendo al carrito de los problemas ajenos. Ya no seas ridícula, Blanca Martínez. De verdad, cuando quieras hablar conmigo, aquí estoy, y te recuerdo, te creí tus disculpas de hace 25 años. Ya basta, neta”, manifestó.

Hasta el momento, ni Alicia Villarreal o ‘la Chicuela’ se han pronunciado ante las nuevas declaraciones de Arturo Carmona.

Alicia Villarreal

/ Instagram: @lavillarrealmx

¿Arturo Carmona fue violento con Alicia Villarreal? Esto dice Francisco Cantú

En este martes de TVNotas, Francisco Cantú, quien sostiene haber tenido una relación romántica con Alicia Villarreal, declaró que, en su momento, la propia cantante le narró los presuntos maltratos que habría sufrido a manos de su ex, Arturo Carmona.

“En su momento, cuando teníamos esas pláticas, Alicia me contaba que Arturo era un tipo violento. Me dijo que era muy desconfiado y que por eso tenían problemas, aparte de que no trabajaba”, contó.

Y agregó: “De gritarle, sí. La violencia era como de celos. A lo mejor, por pena, no me llegó a decir que le pegaba, pero sí me confirmó que se ponía muy violento. Me contó que, de repente, ella ya no podía salir de la casa a ningún lado. Privar a alguien de su libertad está penado”.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal estuvieron casados desde 1998 hasta 2001. Durante su unión, tuvieron a su hija Melenie. Nunca dejaron claro el motivo de su separación.

