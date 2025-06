Aseguran que “Arturo Carmona sí se ponía muy violento con Alicia Villarreal”

Hace unos días, Alicia Villarreal rompió el silencio y reveló que su aún marido, Cruz Martínez, la violentó físicamente a tal grado de que por poco le arrebata la vida. Al respecto, este martes de TVNotas Francisco Cantú asegura que la cantante le confesó que su primer marido, Arturo Carmona, padre de su hija, Melenie, también la maltrataba.

¿Qué dijo Francisco Cantú sobre Arturo Carmona y su comportamiento con Alicia Villarreal?

En TVNotas platicamos con el cantante de regional mexicano y nos dijo: “No sé si es el mismo patrón que ella busca en los hombres o si realmente les hace algo para que se vuelvan locos y actúen así. Hoy en día es cada vez más difícil creerle a Alicia. En una reciente entrevista dijo que sus 2 exmaridos son iguales. Yo estoy de acuerdo con eso, porque me dijo varias cosas sobre ellos”.

“Me contó que Arturo nunca quiso trabajar, y que Cruz le salió igual. Según él, es productor, pero ¿de qué? No produce a nadie. Está en casa sin hacer nada y ahora ella sale a decir esto”.

“En su momento, cuando teníamos esas pláticas, Alicia me contaba que Arturo era un tipo violento. Me dijo que era muy desconfiado y que por eso tenían problemas, aparte de que no trabajaba”.

¿Qué tipo de violencia habría ejercido Arturo Carmona contra Alicia Villareal?

Sobre qué tipo de violencia ejercía el actor contra la cantante, aseguró: “De gritarle, sí. La violencia era como de celos. A lo mejor, por pena, no me llegó a decir que le pegaba, pero sí me confirmó que se ponía muy violento. Me contó que, de repente, ella ya no podía salir de la casa a ningún lado. Privar a alguien de su libertad está penado”.

“Lo que se ve no se discute. Y ahora con Cruz le pasó lo mismo”. Francisco Cantú

“Obviamente, ella sí tenía sus razones. Me dijo que este tipo (Cruz) sí era medio flojo, y utilizó una frase chistosa: ‘A mis 2 ex los metes a una licuadora y los mueles, y no se hace un Cantú, porque tú eres trabajador y exitoso’. Eso queda como anécdota, porque yo jamás había escuchado algo así”.

“Tal vez Alicia está acostumbrada a hombres como ellos. Cuando me conoció, le dije que conmigo cero celos. He andado con mujeres jóvenes y muy hermosas. Siempre les he dado la confianza de hacer lo que quieran”.

“Creo que a mí me malinterpretó, sobre todo por los chismes que le contó su sirviente, el productor Hugo Mejuto, quien le limpia las botas en el escenario”.

Francisco sostiene que la cantante le confió esta información cuando eran muy cercanos y que no teme a ninguna represalia. “Yo no digo cosas que no me dijeron. Simplemente estoy platicando lo que yo pasé con Alicia. Lo estoy pasando al costo”.

¿Están Cruz Martínez y Arturo Carmona unidos contra Alicia Villarreal?

Le preguntamos si considera que Arturo y Cruz están unidos en contra de Alicia. Sobre esto comentó: “A mí se me hace una cobardía que un hombre le haga eso a una mujer. Ahora, unirse en contra de Alicia se ve muy mal. A lo mejor ellos tienen sus razones. Si me las cuentan ellos, quizás me les uno (ríe)”.

Por otra parte, el cantante está promocionando su canción “De nada sirvió tu engaño”. Esto nos cuenta: “El tema lo compuse yo y lo íbamos a grabar con Alicia. Cuando viene esta situación con Cruz, me dijo que ya no lo haríamos, por todos esos problemas”.

“Ya la canción está en todas las plataformas y tiene su video musical. Invito a la gente a que me escuche y lo vea”, concluyó.

Arturo Carmona y Cruz Martínez publican comunicado / IG: @mtzcruz / @lavillarrealmx / @arturo.carmona

En redes, Arturo Carmona publico un mensaje para Francisco Cantú luego de que este lo tachara de mantenido.



En marzo de 2025 publicamos que Francisco Cantú reveló que Alicia Villareal

A raíz de esa declaración, Arturo no se quedó callado y publicó un mensaje con tono amenazador en su cuenta de Instagram.

Minutos después, se arrepintió y borró la publicación. Sin embargo, fue demasiado tarde, debido a que numerosos cibernautas lograron guardar el mensaje.

