Alicia Villarreal y Cruz Martínez protagonizan altercado, revela Ana María Alvarado: “Intentó ahorc...”

Recientemente, Alicia Villarreal preocupó a los asistentes de su show al realizar la señal de auxilio en pleno escenario, la cual es interpretada como un pedido de ayuda para casos de violencia de género.

Durante su presentación en Michoacán, la cantante permaneció en silencio por unos segundos, luego formó un cuatro con la mano y finalizó con un puño cerrado. Aunque no hizo comentarios al respecto y continuó con el espectáculo, el gesto generó gran inquietud entre sus seguidores.

Alicia Villarreal: Así surgió la señal auxilio

Esta señal fue creada en 2020 por la Canadian Women’s Foundation y es utilizada por mujeres en situaciones de peligro para pedir ayuda de manera discreta. Con el tiempo, se ha popularizado y ha sido respaldada por diversas organizaciones contra la violencia de género.

Desde su invención, se han reportado múltiples casos en los que este gesto ha salvado la vida de mujeres que enfrentaban situaciones de maltrato, principalmente por parte de sus parejas.

Imagen ilustrativa de la señal universal de auxilio de mujeres víctimas de secuestro y violencia intrafamiliar / Canva

Tras este aparente pedido de auxilio, diversos medios informaron que Alicia Villarreal habría tomado acciones legales contra su exesposo, Cruz Martínez, por presunta violencia intrafamiliar.

Alicia fue hospitalizada de emergencia en una clínica de Monterrey. Sin embargo, tras una revisión médica, fue dada de alta a las pocas horas, lo que sugiere que la supuesta agresión física no habría sido de mayor gravedad. Luego de los hechos, la cantante acudió a las autoridades para denunciar a Martínez.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez ya no se divorcian / Redes sociales

Ana María Alvarado confirma denuncia de Alicia Villarreal a Cruz Martínez

La periodista Ana María Alvarado abordó la situación y compartió detalles sobre lo ocurrido:

“Hablé con una fuente cercana a la familia de Alicia Villarreal y cómo estuvo lo de Alicia Villarreal. Resulta que ambos viven en la misma casa, aunque ya estaban separados. Resulta que tienen muchos negocios y estaban viendo cómo queda cada negocio”. Ana María Alvarado

Arturo Carmona y Alicia Villarreal / IG

Alicia Villarreal y Cruz Martínez protagonizan fuerte discusión

Según Alvarado, el conflicto entre la Alicia Villarreal y su todavía esposo, Cruz Martínez, surgió debido a un video en el que Alicia Villarreal aparecía junto a su exesposo, Arturo Carmona, padre de su hija Melenie Carmona.

La periodista y conductora de ‘Sale el sol’ detalló el confrontamiento.

“El problema vino y la discusión empezó porque estaban platicando de un día que salieron juntos en un video Carmona y Alicia Villarreal. Que él le dijo: ‘Me haces quedar mal frente a la gente que estás otra vez con tu ex’, y Alicia le dijo: ‘¿Y tú qué me dices si salió el video con otra chava? Me has sido infiel’, y así empieza la discusión”. Ana María Alvarado

La discusión escaló hasta llegar a un nivel preocupante:

“Se pone violenta. Me dicen que es la primera vez que esto sucede. Sí intenta ahor... (limitar el paso de aire por la tráquea). Ella se separa. Le llama a su hermana. Su hermana Cora va por ella. La lleva al hospital. No es que ella haya ido a levantar la denuncia, pero en los hospitales hay ministerio público. Ahí le levantaron la declaración. Que por eso no va a hablar, porque está consultando con sus abogados”, detalló Ana María Alvarado.

Por ahora, Alicia Villarreal no ha emitido declaraciones oficiales al respecto.

