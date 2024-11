Alicia Villareal conquista las redes con su belleza natural, se deja ver sin maquillaje, ni filtros

Alicia Villarreal, la querida “Güerita consentida” del regional mexicano, está demostrando una vez más su fortaleza y resiliencia. Tras el inesperado anuncio de su separación de Cruz Martínez después de más de dos décadas de matrimonio, la cantante ha enfrentado un desafío que ha puesto a prueba su carácter. Sin embargo, lejos de derrumbarse, Alicia ha encontrado en la música y en el cariño de sus seguidores un refugio seguro que la ha impulsado a seguir adelante.

A pesar del dolor, Alicia ha decidido mirar hacia adelante y enfocarse en su bienestar. Una prueba de ello es su reciente aparición al natural en redes sociales, una manera más íntima de conectar con sus fans y transmitir un mensaje de esperanza: después de la tormenta, siempre llega la calma.

Cruz Martínez y Alicia Villarreal / IG: @mtzcruz

Fotos de Alicia Villareal de cara lavada, ¡sin filtros!

Alicia Villarreal ha sorprendido a sus seguidores al compartir un video donde se muestra completamente al natural, sin una gota de maquillaje ni filtros.

En estas imágenes, la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’, luce radiante y demuestra que la belleza va más allá de los estándares impuestos por la industria.

Alicia Villarreal compartió con sus seguidores un video desde un salón de belleza. Con su cabello suelto y una sonrisa sincera, la cantante se mostró tal como es, sin miedo a las críticas. Esta imagen, lejos de ser perfecta, es precisamente lo que ha conectado con sus fans, quienes aplaudieron que se atreviera a dejarse ver así.

Alicia Villareal: redes sociales aplauden su belleza

El video, que en pocas horas se volvió viral, ha superado el medio millón de reproducciones y ha recibido más de 11 mil “me gusta”. La caja de comentarios se ha inundado de mensajes positivos y de admiración hacia la belleza natural de Alicia Villarreal. Sus fans han destacado que Alicia luce radiante con o sin maquillaje, y que su belleza interior se refleja en su exterior.

“Ya quisieran muchas de 20 lucir así sin maquillaje. Preciosa”

“Qué bonita es, a sus 53 sin maquillaje y sin cirugía”

“Está más linda sin maquillaje”

“En persona es más bonita. Yo la conocí a hora que vino a Bekersfield. Me tomé foto con ella, muy linda y amable. Dios la bendiga”

“De rubio me encanta cómo se ve Alicia Villarreal”

“Ella es muy bonita y se ve bien al natural”

“Se ve hermosa y más bonita sin maquillaje”

“Esos ojos inconfundibles. Mi Alicia”

Alicia Villarreal confiesa que ha buscado ayuda profesional

Durante una entrevista en ‘Venga la alegría’, Alicia Villarreal se sinceró al hablar sobre el proceso de sanación que vivió tras su separación. La cantante admitió haber buscado ayuda profesional en terapia para sobrellevar este difícil momento.

“Hubo un tiempo en el que sí, yo necesitaba ayuda. Tuve que tomarla (terapia), pero hoy en día ya me siento más capaz. Soy más madura. Me siento más relajada. Es que es difícil. Después de tantos años, es difícil desprenderte de algo que has forjado”, apuntó.

Para finalizar, expresó que, al menos por el momento, no ha pensado en temas amorosos o si se volvería a casar algún día: “Ay, no, no puedo pensar en eso ahorita”, concluyó.