La hija de Alicia Villarreal habla de la violencia entre Alicia y Cruz Martínez, y su papá, Arturo Carmona

En medio de la batalla legal que enfrenta a Alicia Villarreal contra su exesposo Cruz Martínez por violencia doméstica, su hija, Melenie Carmona, decidió alzar la voz y dejar clara su postura. Esto, en medio de la ola de críticas en su contra por no haberse pronunciado abiertamente desde el inicio del conflicto.

Recientemente, Arturo Carmona, padre de Melenie, defendió a su hija de dichas críticas y pidió comprensión ante la delicada situación legal que enfrenta la familia. El actor explicó que su hija ha sido objeto de ataques injustificados, cuando en realidad su silencio ha sido una decisión consciente y responsable de no entorpecer el juicio que involucra a Villarreal y Martínez. “Personalmente, ella tiene una postura muy clara y su madre la conoce”, aseguró.

Melenie Carmona fue duramente criticada en redes sociales por no defender a su madre. / Foto-Ig: meleniecarmona

¿Qué dijo Melenie Carmona sobre el conflicto de su mamá, Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Luego de varias semanas en las que fue señalada por no tomar partido públicamente, Melenie Carmona utilizó sus redes sociales para compartir un contundente mensaje en el que reiteró que respaldaba a su madre, Alicia Villarreal. Sin embargo, dejó en claro que no hará comentarios directos sobre el caso debido a las implicaciones legales que esto podría traer.

“Yo no me puedo subir aquí a redes hablando de la situación enojada, con coraje o diciendo todo lo que estoy sintiendo, porque eso puede entorpecer el juicio”, declaró la joven. En sus propias palabras, entiende que cualquier cosa que diga podría ser usada en su contra o afectar a alguna de las partes involucradas. “Mi mamá sabe perfectamente la postura de su hija. Sabe lo que doy por ella y con eso me quedo tranquila”, concluyó.

Alicia Villarreal y Melenie Carmona / IG: @lavillarrealmx / @meleniecarmona

¿Qué dijo Melenie de los señalamientos de violencia que hizo Alicia Villarreal de su papá, Arturo Carmona?

Melenie no se pronunció ante la polémica que envuelve a su papá, Arturo Carmona, quien fue señalado de violentar a Alicia Villarreal hace más de 25 años. Sin embargo, él sí lo hizo. Primero defendió la decisión de su hija de no emitir opiniones públicas sobre el conflicto. Aseguró que la neutralidad en redes sociales no significa falta de apoyo, sino una forma de proteger el proceso legal que ya está en marcha. “Mi hija no está defendiendo a nadie públicamente y eso es lo correcto. Hay un tema legal que debemos respetar”, subrayó.

Además, reveló el consejo que le dio como padre: “Le dije: ‘Mi amor, no digas nada’. No porque no sientas, sino porque puedes complicar más las cosas”.

Respecto a los señalamientos que recaen sobre él, negó haber ejercido violencia y reveló que él nunca golpeó a la cantante y aseguró que el lo único que hizo fue detener una agresión hacia su persona. Esto, luego de que reviviera una carta que Alicia envió a la periodista, Blanca Martínez, ‘la Chicuela’, hace más de dos décadas, antes del divorcio de Carmona en la que la cantante de ‘Te quedó grande la yegua’ asegura que él la agredió.

Las nuevas declaraciones de Arturo Carmona dieron mucho de qué hablar en redes. Al momento, Alicia Villarreal no ha dicho si intentó golpear al padre de su hija antes de finalmente divorciarse de él.

