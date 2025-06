¿Alicia Villarreal golpeó a Arturo Carmona? Actor narra episodio de violencia con la cantante: “Es difícil”

Arturo Carmona ha estado en el ojo del huracán desde que resurgió una carta que Alicia Villarreal le envió a Blanca Martínez ‘la Chicuela’, y en la cual narra la presunta violencia que vivió durante su matrimonio con él.

Dicho escrito fue leído públicamente a principios de los 2000 en un programa de televisión y menciona que, supuestamente, Arturo Carmona habría maltratado a la cantante por celos. Esto dice la carta:

“Querida Blanca: Estoy deshecha. No sabe la noche que pasé hoy. Fue una pesadilla. Llegó Arturo como loco a la casa. No sé si estaba tomado, pero se veía mal. Además, furioso, insistiendo que yo tenía a alguien en mi casa. Lo revisó todo. Arturo me estrujaba. Me lastimó los brazos y, aunque quise que se calmara, cuando iba arriba en las escaleras, me decía cosas horribles y me cacheteó”.

Poco después de que esto volviera a ser tendencia, la llamada ‘Güerita consentida’ confirmó el episodio de violencia. No obstante, señaló que ya había perdonado a su ex, pues este habría cambiado con el pasar de los años, por lo que pidió que no se le criticara.

Alicia Villarreal / IG: @lavillarrealmx

¿Cómo reaccionó Arturo Carmona ante los señalamientos de violencia contra Alicia Villarreal?

Arturo Carmona negó haber violentado a Alicia Villarreal y hasta arremetió contra ‘la Chicuela’, a quien responsabilizó por el resurgimiento de la polémica carta.

“Ya basta de que todo mundo se esté subiendo al carrito de los problemas ajenos. Ya no seas ridícula, Blanca Martínez. De verdad, cuando quieras hablar conmigo, aquí estoy, y te recuerdo, te creí tus disculpas de hace 25 años. Ya basta, neta”, expresó.

Por otra parte, sostuvo que siempre ha sido un hombre “educado”, por lo que jamás maltrataría a una mujer. Incluso, mencionó que, pese a todo, su relación con Alicia Villarreal sigue siendo cordial.

“Estamos bien. Mi hija está muy bien con su mamá. Todo está muy bien. No (he hablado con ella). He tenido mucho trabajo, gracias a Dios. Ella trabaja muchísimo y, a veces, no hay necesidad de hablar. Nos conocemos tan bien que, a veces, no es necesario”, puntualizó.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Alicia Villarreal golpeó a Arturo Carmona?

Pese a lo que dijo en un principio, Arturo Carmona reconoció recientemente que si hubo violencia en su matrimonio con Alicia Villarreal, pero no como se menciona en la famosa carta.

De acuerdo con el exparticipante de ‘La casa de los famosos’, dicha carta narra, de forma tergiversada, una situación en la que tuvieron una fuerte discusión y, aparentemente, ella comenzó a agredirlo. Si bien no dio muchos detalles, sostuvo que, en ese entonces, solo la quiso “detener”, pues, al parecer, estaba bastante alterada.

“Yo no la golpeé, nunca la estrujé. Mi conciencia está tranquila. Para acabar pronto, y ya es lo último que voy a decir, mejor pregúntenle quién golpeó a quién”, dijo en entrevista para ‘Ventaneando’.

Posteriormente, en un encuentro con los medios, indicó: “Lo único que dije fue que yo traté de detener una agresión hacia mi persona. Está muy claro lo que estoy diciendo”.

Arturo Carmona “Es difícil que un hombre manifieste una agresión, porque no es bien visto en este país. Te juzgan de una manera que no es, entonces el hombre también trata de no hacerlo porque no es bien visto. Tienes que aguantarte y porque tú eres el hombre tienes que soportar, pero entonces ya no hablamos de una igualdad”

Las declaraciones de Carmona dieron mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien algunos se solidarizaron con el actor, otros dijeron no creer en su historia, principalmente por la diferencia de físicos entre ellos.

¿Por qué Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, no defiende a su mamá?

Durante la conversación, volvió a responder a las críticas que ha recibido su hija, Melenie Carmona, por no defender de Alicia Villarreal en la batalla legal que esta última sostiene contra su aún esposo, Cruz Martínez, a quien acusa de violencia.

El actor indicó que, por cuestiones legales, la joven no podía dar algún tipo de comentario relacionado con este tema. No obstante, esto no significa que Melenie no apoye a su mamá.

“No es que mi hija esté no queriendo manifestar su apoyo hacia alguien. No es como tal, la gente espera que mi hija se manifieste, pero no lo puede hacer ni lo debe hacer por los temas legales”, puntualizó.

Arturo Carmona y su hija Melenie / Foto-Ig: arturo.carmona

Al momento, Alicia Villarreal no ha reaccionado a las declaraciones de su ex.