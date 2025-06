Francisco Cantú, presunto ex de Alicia Villarreal, le responde a Arturo Carmona tras llamarlo “monta perros”

La controversia continúa. En exclusiva para TVNotas, Francisco Cantú dijo que Alicia Villarreal fue violentada por su exmarido Arturo Carmona.

El también ex de Dulce, dijo que la propia Alicia le había contado que, entre otras cosas, Arturo Carmona era “agresivo” y “celoso”. Después de su impactante revelación, el actor publicó un mensaje en las historias de sus redes tachando al cantante de “payaso, charro y monta perros”.

Arturo Carmona / Redes sociales

¿Qué dijo Arturo Carmona ante las acusaciones de Francisco Cantú sobre la presunta violencia que ejerció contra Alicia Villarreal?

A través de redes sociales, Arturo Carmona se dejo ver muy molesto. Aunque no dio nombres, todo indica que habría reaccionado a las declaraciones que hizo Francisco Cantú, presunto ex de Alicia Villarreal, sobre el presunto maltrato que habría sufrido la cantante mientras seguía casada con él.

En un contundente mensaje, Arturo calificó a alguien, entre otras cosas, de “payaso” y “monta perros”.

“Jajjaja Esto ya es un circo. ¡El circo seguirá mientras le sigan aplaudiendo a los payasos! Payasos que se creen charros y son monta perros jajaja Es muy obvio lo que buscan no les da’ pa más!”, expresó.

Francisco Cantú y Arturo Carmona / Redes sociales

¿Qué dijo Francisco Cantú ante la indirecta de Arturo Carmona?

Después de que Arturo dio a conocer este mensaje, Francisco Cantú se puso el saco y no dudó en usar sus redes sociales para mandarle una contundente respuesta a Arturo Carmona.

“Si le van a sacar al espectáculo, entonces ¿para que se meten? Mejor dedíquense a otra cosa. Y yo no monto perros, ni caballos, ni tampoco me quedan grandes las yeguas, yo canto ranchero y porto el traje de charro bien…” Francisco Cantú

Y agregó: “¿Que de malo tiene que los medios me hagan una pregunta y yo conteste con lo que a mí me contaron? Yo seré payaso, pero no de su fiesta señor”.

Aunque Carmona no ha contraatacado aún, todo indica que esta situación continuará y habrá más capítulos de esta pelea de dimes y diretes entre el cantante de música regional mexicano y el actor.

Francisco Cantú y Arturo Carmona / Redes sociales

¿Qué ha dicho Alicia Villarreal sobre el supuesto maltrato que sufrió a lado de Arturo Carmona?

Hasta ahora, Alicia Villarreal no ha confirmado ni negado haber sufrido maltrato por parte de Arturo Carmona. No obstante, hace algunos días, la cantante aseguró que Carmona era “igual” que Cruz Martínez.

Recordemos que Alicia interpuso una denuncia en contra de Martínez, su aún esposo, por presunta violencia familiar. De acuerdo con la llamada ‘la güerita consentida’, el productor musical, por poco, le quita la vida.

Por el momento, Cruz se ha mantenido al margen de todo tipo de declaraciones de Alicia, esperemos que pasa en las próximas semanas en este caso que se ve muy complicado.

