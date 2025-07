Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, rompe el silencio ¿Se casa?

En medio de la diputa legal entre Alicia Villarreal y Cruz ’N’, la cantante también viviría un momento de emoción en su vida privada, dado que reveló que muy pronto Melenie Carmona, su hija, podría casarse.

Aunque Melenie Carmona ha llevado su vida privada lejos de los reflectores, sí ha presumido en ocasiones que está más que enamorada de su pareja, de quien aún se desconoce su identidad.

No obstante, lo que llamó la atención fue que ‘la Güerita consentida’ reveló en una entrevista con Pati Chapoy que muy pronto su hija podría “tener marido”.

Ahora, la también hija de Arturo Carmona rompió el silencio y aclaró los rumores que desató la cantante sobre la posibilidad de que se una en matrimonio.

Alicia Villarreal y Melenie Carmona / Redes sociales

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre la posible boda de Melenie Carmona, su hija con Arturo Carmona?

Después de que Arturo Carmona reveló que su hija es una mujer totalmente independiente, Pati Chapoy sorprendió al destapar que, durante una entrevista con Alicia Villarreal, la cantante le confirmó que Melenie Carmona ya vive sola, está profundamente enamorada y que tiene planes de casarse pronto con su pareja.

“En la entrevista (Alicia) comenta que su hija está muy enamorada, que está haciendo ya su vida sola y que próximamente se va a casar con el novio actual”, dijo Pati Chapoy.

Por su parte, Arturo Carmona, ex de Alicia Villarreal, también reaccionó e impactado, dejó claro que no estaba enterado de la posibilidad de que su hija llegue al altar. ¡Ni siquiera le han pedido la mano de Melenie!

“Me acabo de enterar (de la boda)… A mí no me han avisado, ni me han pedido la mano, ni nada. Hasta donde sé, no... no me han avisado, no sé si ellos sepan algo”, dijo Arturo en Sale el sol.

¿Qué dijo Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, sobre su posible boda?

En un encuentro con la prensa, la hija de Alicia Villarreal, se sinceró sobre la posibilidad de que muy pronto se una en matrimonio con su pareja, pese al escándalo mediático que ha sufrido su familia los últimos meses.

“Sí, yo creo que sí, ya me siento lista”, contestó la joven al ser cuestionada sobre sus deseos de llegar al altar pronto.

No obstante, aclaró que, por el momento, no ha recibido un anillo de compromiso y todavía no ha decidido quién la acompañará al altar.

Asimismo, la exintegrante de ‘Juego de voces’ reveló que también le gustaría convertirse en madre. Incluso, compartió cuántos hijos quisiera tener.

“Ella (Alicia Villarreal) ya quiere ser abuela, y yo creo que mi papá (Arturo Carmona) igual y no me lo dice, pero ya está como que listo”, confesó.

“Ya conoce a mi novio desde hace tiempo, entonces ya está ahí la palomita. Sí, quiero ser mamá, quiero tener mi primer hijo antes de los 30… (quiero tener hijos) Los que Diosito me mande, pero mínimo 2”. Melenie Carmona

Además, Melenie Carmona dejó claro que ha platicado la posibilidad de ponerle el nombre de sus papás a sus hijos. Sin embargo, a ellos no les agrada tanto la idea.

¿Qué dijo Melenie Carmona sobre la demanda de Alicia Villarreal, su mamá, hacia Cruz ’N’ por violencia doméstica?

La intérprete, de 26 años, también fue interrogada sobre el proceso legal entre su madre y Cruz ‘N’, así como sobre la posible demanda que el músico podría presentar. No obstante, fue enfática al afirmar que prefiere mantenerse al margen del conflicto.

“La verdad es que yo esos temas ya los tengo, haz de cuenta bloqueados, en mis redes. La verdad es la primera vez que escucho esto, no sabía, la verdad”, sentenció.

Cabe recordar que el pasado 15 julio, circuló que Cruz ‘N’ planearía demandar a Alicia Villarreal, así como a siete personas más, tales como periodistas, por difamación.

