¿Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron su primer aniversario? Él estrenó un nuevo tema ¿de desamor?

Este jueves 24 de julio de 2025, Ángela Aguilar y Christian Nodal cumplieron un año de casados. La mayoría de sus seguidores quedaron a la espera de que compartieran un poco de la celebración que llevarían a cabo en su gran día. No obstante, el sonorense solo sorprendió con el lanzamiento de un nuevo tema. ¿Dedicado a su esposa?

Pese a que Ángela Aguilar y Christian Nodal se han enfrentado al escrutinio público, principalmente, por los señalamientos de usuarios a la joven sobre que fue la “tercera en discordia” entre la relación del ‘Forajido’ y Cazzu, ambos han dejado claro que su matrimonio va viento en popa. ¿Celebraron su primer aniversario como esposos?

Nodal y Ángela Aguilar cumplen un año de casados / Redes sociales

Te puede interesar: Pepe Aguilar rompe el silencio a un año de la boda de Ángela y Nodal: “Yo no vivo de las redes sociales”

¿Cómo celebraron Ángela Aguilar y Christian Nodal su primer aniversario como esposos?

En los últimos días surgieron rumores de una crisis de pareja entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Esto por las supuestas infidelidades del cantante hacia su ahora esposa. Sin embargo, ninguno de los dos ha salido a aclarar que existe una separación por estos rumores.

Ahora, en su primer año de casados, llamó la atención de internautas que ninguno de los dos cantantes se pronunciaron sobre lo especial que fue el día en el que se unieron en matrimonio hace un año. Aunque Pepe Aguilar dejó claro que habría una gran fiesta en celebración de la unión entre Nodal y Ángela, las cosas habrían sido diferentes. ¡No hubo un indicio de festejo!

Ángela Aguilar y Christian Nodal / IG: @angela_aguilar_

No te pierdas: Hija de Flor Silvestre vs. Ángela Aguilar; pide que no la comparen con su mamá: “Ella no puso los cuernos”

Nodal fue el único en utilizar sus redes sociales, pero por un motivo en específico, ¡promocionar su nuevo tema! ¿Estaría dolido por la supuesta crisis con Ángela?

Sin embargo, hubo algunos usuarios que señalaron que Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían en pleno festejo de su aniversario, ya que en una de las historias del intérprete de ‘Botella tras botella’ se le puede ver en el rancho de sus suegros.

Ángela Aguilar y Christian Nodal cumplen un año de casados ¿Cómo lo celebraron? / IG: @nodal / @angela_aguilar_

Mira: Majo Aguilar reacciona a la polémica sobre Ángela Aguilar y la supuesta baja venta de boletos en EUA

¿Cuál es la letra de la nueva canción que lanzó Christian Nodal en su aniversario con Ángela Aguilar?

En el transcurso del día, Christian Nodal, ex de Cazzu, promocionó el lanzamiento de su nuevo tema en todas las plataformas digitales. Esta canción lleva por nombre ’Sabina’.

El tema ha causado gran revuelo por su profunda carga emocional y por rendir homenaje al cantautor español Joaquín Sabina, especialmente a su icónico tema ’19 días y 500 noches’.

Aunque Nodal no ha revelado a quién va dirigida la canción, muchos fans especulan que podría estar inspirada en su ex pareja Cazzu, madre de su hija. La letra sugiere una conexión emocional no resuelta, lo que ha provocado diversas interpretaciones entre sus seguidores.

¿Nodal escribió una canción para Cazzu? / Especial

“Aún no entiendo por qué terminamos y dejamos la historia inconclusa”, se escucha en la canción.

Además, se dice que la canción también parece estar influenciada por Ángela Aguilar, actual pareja de Nodal, quien en varias ocasiones ha declarado su admiración por Joaquín Sabina. Incluso, en tono de broma, la cantante confesó que si el cantautor español fuera más joven, lo habría considerado como esposo.

Al momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal no se han pronunciado con respecto a la celebración de su primer aniversario como esposos. ¿No festejaron?