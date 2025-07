Humberto Zurita y Stephanie Salas: Su “luna de miel” por Europa; así fueron sus vacaciones

El actor Humberto Zurita, de 70 años y reconocido por su participación en telenovelas como El privilegio de amar y La reina del sur, ha encontrado una nueva ilusión en Stephanie Salas, nieta de Silvia Pinal y madre de Michelle Salas.

Desde que iniciaron su relación en 2022, la pareja ha sido vista viajando, colaborando en proyectos y compartiendo momentos en familia. Aunque han mantenido su romance con discreción, Humberto no oculta lo importante que Stephanie se ha vuelto en su vida. Si bien conserva un afectuoso recuerdo de Christian Bach, ha confesado que esta nueva relación le devolvió la alegría al corazón.

Recientemente, Humberto Zurita se sinceró sobre su vida personal y su relación con Stephanie Salas. Luego de regresar de un extenso viaje en el que celebraron su tercer aniversario juntos, el actor expresó lo feliz y estable que se siente gracias a esta relación.

¿Cómo celebraron el actor Humberto Zurita y Stephanie Salas su tercer aniversario de relación?

Humberto Zurita y Stephanie Salas celebraron su tercer aniversario como pareja con un viaje inolvidable por Europa. El recorrido, que duró cerca de un mes, los llevó desde Ámsterdam hasta Turquía y Grecia, pasando por diversos países del continente. El actor mexicano relató entusiasmado esta experiencia, la cual calificó como “una de muchas lunas de miel” que ha vivido al lado de su pareja.

“Acabamos de llegar, anduvimos un buen rato por allá. Fue una gran experiencia, muchos lugares, muy padre todo”, expresó Zurita en una entrevista para el programa ‘Hoy’. Más allá del glamour y los paisajes europeos, el viaje representó un momento de conexión profunda entre ambos, consolidando una relación que, según el actor, ha sido estable, armoniosa y muy feliz.

Zurita también destacó que la gira profesional que tenían en Sudamérica fue el pretexto ideal para extender su travesía romántica: “Aprovechamos muy bien el asunto de que andábamos de gira y que llegábamos a Perú, y pues ya nos quedamos un rato. Luego nos fuimos por ahí de rol”.

Humberto Zurita y Stephanie Salas Amsterdam / IG: @zuritahm y @stephaniesalasoficial

La historia de amor entre Humberto Zurita y Stephanie Salas; lejos de los escándalos

Lejos de los escándalos y los rumores del mundo del espectáculo, la historia de amor entre Humberto Zurita y Stephanie Salas ha sido, según el propio actor, sencilla y plena. “La vida es una sola, tienes que disfrutarla”, dijo, reflejando una filosofía de vida enfocada en el goce del presente.

“Me encontré con Stephanie y la verdad es que me la he pasado muy bien. Somos una gran pareja y adoro a sus hijas, ella adora a mis hijos, así que todo muy padre”, compartió. Esta dinámica familiar ha sido fundamental para el bienestar de la relación, ya que ninguno de los hijos se opuso al noviazgo, algo que ha permitido una convivencia armoniosa y libre de tensiones.

Desde el inicio de su relación en junio de 2022, Zurita y Salas han mostrado su amor abiertamente. No fue sino hasta diciembre de ese mismo año cuando decidieron hacer pública su unión con una imagen significativa y una frase emotiva: “Una palabra nos libera de todo el peso y el dolor de la vida. Amor”. Desde entonces, sus redes sociales se han llenado de momentos románticos, celebraciones y viajes compartidos.

Humberto Zurita aseguran que Stephanie Salas es un regalo de Christian Bach

Durante la charla, Humberto Zurita no dejó de recordar con cariño a Christian Bach, su fallecida esposa y madre de sus hijos. Conmovido, mencionó que, aunque siempre estará en su corazón, la vida le ha enseñado a seguir adelante. “No es que yo estuviera buscando nada, me encontré con esto. Me lo mandó Dios… o Christian, no sé quién”, reflexionó.

Esta declaración dejó ver la sensibilidad con la que el actor aborda esta nueva etapa en su vida: una mezcla de duelo, gratitud y apertura al amor. Para él, encontrar a Stephanie ha sido una especie de regalo del destino, y no duda en reconocer lo afortunado que se siente por volver a experimentar el amor en una etapa madura y consciente.

Con su relación más fuerte que nunca y una conexión familiar sólida, Humberto Zurita y Stephanie Salas continúan disfrutando de su historia juntos, demostrando que nunca es tarde para volver a empezar. Mientras recorren el mundo, cada destino parece convertirse en una nueva luna de miel, sellando el amor que los une y honrando el pasado que los trajo hasta aquí.

