Ivonne Montero rompe el silencio sobre su explosivo enfrentamiento con Humberto Zurita: “Me aventó un libro”

Aunque parecía un sueño profesional trabajar al lado de Humberto Zurita, viudo de Christian Bach, para Ivonne Montero terminó convirtiéndose en una pesadilla. Así lo reveló la actriz, destacando que fue experiencia muy difícil que marcó su salud emocional y su carrera.

En una reciente entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino con Gustavo Adolfo Infante, la actriz recordó cómo lo que debía ser su gran oportunidad actoral acabó en un ambiente tóxico y doloroso.

“Para mí era ‘wow, voy a protagonizar mi primera telenovela protagónica en México a mi regreso, al lado de Humberto, como protagónico’. Era lo más deseado que cualquier actriz pudiera tener” Ivonne Montero

Según relató, todo comenzó de forma cordial, con buena química en escena, pero repentinamente el trato de Zurita cambió sin explicación. “De repente comenzó a comportarse muy extraño conmigo, muy grosero, despectivo, me dejó de hablar. Teníamos escenas de beso y para separarnos me aventaba. Era muy raro, no alcancé a entender”.

Ivonne Montero vs Humberto Zurita ¿Hubo violencia física en el set de grabación?

Ivonne Montero describió un momento especialmente violento que la dejó en shock. Según su testimonio, en una de las escenas más intensas, el actor le lanzó un libro que casi la golpea, algo que no estaba planeado en el guión y que sorprendió incluso al equipo de producción.

Ivonne Montero “En ese momento Humberto agarró un libro y me lo aventó, me pasó rozando, no estaba marcado en la escena. No estaba marcado ese nivel de él. El mío sí, porque era la que venía a reclamarle. Se transformó y casi me golpea”

Además, añadió que esa fue la gota que derramó el vaso: “Yo ya estaba harta, porque algo sucedió, que todo el mundo empezó a hacer caras, muchos del elenco me empezaron a hacer menos, a no verme, a ignorarme”.

Cansada y frustrada, la actriz reaccionó en defensa propia. “Me paré y le di dos, tres gritos y le dije: ‘A mí me tocas, Humberto, y no te la acabas’. Con groserías y todo le tuve que gritar. Nunca se lo esperó”, señaló con determinación.

¿Cómo afectó esta experiencia la salud mental de Ivonne Montero?

El constante maltrato emocional, sumado a los desplantes en el set, comenzaron a hacer mella en el bienestar psicológico de Montero. La actriz reveló que empezó a sufrir episodios de ansiedad y altos niveles de estrés, lo que eventualmente la orilló a tomarse un descanso profesional para cuidar su salud.

“Yo entré en un proceso de ansiedad en donde no estuve bien”, compartió, visiblemente conmovida. Esta experiencia, que data de 2008, ocurrió cuando aún grababan los últimos capítulos de la telenovela Secretos del alma y fue tan intensa que Ivonne asegura que la marcó para siempre.

Pese a lo incómodo de la situación, nunca logró tener una conversación con Humberto Zurita que le diera claridad sobre su comportamiento errático. “Nunca se lo esperó, pero yo ya estaba hasta acá”. Sin embargo, asegura que no le guarda rencor.

Hasta ahora el actor no se ha pronunciado al respecto sobre las declaraciones de Ivonne Montero.

