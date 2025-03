Ivonne Montero “es una actriz más del montón, berrinchuda y materialista”, asegura productor

Hace unas semanas, Ivonne Montero habló en una entrevista sobre su salida de la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, en la que estuvo por 2 años, hasta finales de 2024. En el programa De primera mano aseguró que el productor Antonio Escobar no le dio su lugar, ya que la sustituyó en una función por una suplente.

Tras estas declaraciones, Antonio Escobar está muy molesto. Habló con TVNotas sobre esta situación: “Lo que hizo la señora Ivonne Montero se me hace la cosa más estúpida. Hablar y decir despectivamente que se fue porque yo preferí a la suplente, cuando la realidad fue otra”

“Fue un capricho de ella. Habla despectivamente de Liza Muriel, la hija de Alma Muriel, que no es suplente y me ha funcionado de maravilla. No permitiré que hablen de ella”.

El productor nos explicó: “Yo tenía un calendario mensual. En un principio, le había dado una fecha en el teatro San Jerónimo y ya tenía yo otra en el Estado de México, pero el empresario de esta última me pidió a Ivonne. Ella iba a hacer esa función, pero unas horas antes, el empresario me dijo que se pospondria”.

Ve: Olivia Collins e Ivonne Montero: ¿El pleito sigue? Una de ellas rompe el silencio con mensaje contundente

Antonio Escobar productor / Archivo TVNotas / IG: @antonioescobar0

Ivonne Montero también estaba peleada con Olivia Collins

“Yo mandé un mensaje por medio de la asistente e Ivonne me marcó y me dijo: ‘No me parece, porque yo no voy a perder dinero’. Le dije: ‘Sí, pero se va a posponer. Tienes todo el calendario del mes’. Ella me respondió: ‘Yo soy Ivonne Montero y no me puedes hacer eso’. Le pedí que no fuera a San Jerónimo, porque no le tocaba. Nos levantamos la voz. Me dijo que no iba a ir y me colgo”.

“Llegó al teatro San Jerónimo por sus pistolas y Liza Muriel, ya maquillada, me mandó un mensaje para decirme que ya estaba ahí Ivonne. Me fui para allá y le dije a la asistente de producción que no le tocaba. Ivonne bajó en calidad de fiera contenida. Dijo que ya estaba maquillada. Yo le contesté que no le tocaba, que se iba a reponer su día. Me dijo: ‘Quédate con tus amiguitas, con tu actricita. Yo me voy. Es lo peor que me han hecho en mi carrera’”

“Me dijo que se iba de la obra. Estaba muy alterada. Se le cortaba la voz del coraje, porque no se salió con su berrinche. Todavía traté de acercarme a ella para abrazarla, pero me empujó. Me puso la mano delante como si dijera: ‘No te acerques. Se fue. Hay testigos, como Anna Ciocchetti, Issabela Camil, Liza Muriel, gente de producción y del staff, que estuvieron presentes en el escandalito que armó Ivonne en el estacionamiento del teatro”.

Checa: Ivonne Montero solicita donadores para su hija: “Sabíamos que este momento llegaría”

Busco al hombre de mi vida... Marido ya tuve / Archivo TVNotas / IG: @antonioescobar0

Ivonne Montero tuvo un problema con la actriz Liza Muriel

“Eso ocurrió en octubre y no pasó a mayores. Ahora lo declara porque está acostumbrada a salirse con la suya. Es berrinchuda. Si le dices que no, te arma un p3do. Conmigo la gente no se va a salir con la suya. Lo de ella sí fue un juego sucio para hacerse publicidad, porque la señora vive del escándalo. Ella sí se ha peleado con todo México. Una vez más, ella es la víctima, y los demás, los victimarios. Todo mundo abusa de ella, etcétera, cuando ella es una c4brOncita y antiprofesional, porque si tú vas a dejar una obra, no te puedes ir de un día para otro como criada”.

“Liza Muriel lo hace mil veces mejor que Ivonne. Ese es su coraje, que es una excelente actriz, guapísima, 15 años más joven que ella. Además, Ivonne es una persona extremadamente materialista”.

"¿Quién es Ivonne Montero? Es otra actriz más del montón, de tantas que hace cosas y ya, de miles que hay. A veces tiene momentos y a veces no. Nadie pregunta por ella. Dijeras que Ivonne Montero me llena un teatro, pues estaría preocupado. Que siga con sus berrinches. Con Olivia Collins casi llega a los golpes. Ivonne soltó la noticia de la pelea 3 meses después para hacer un escándalo, cuando a ella le conviene, como para dar el último golpe. ¿Qué podemos esperar de gente que se maneja así?”

“Conmigo ganó muchísimo dinero, libre de impuestos. (Actuó) como si fuera una niña berrinchuda, pero ya no es una niña, tiene 50 años. Ivonne no me vendía ni 50 boletos. Lo que los vende es la obra y la conjunción del talento de todas las actrices que en ella participan”.

“Se le dio un lugar, un reconocimiento como actriz que jamás se le había dado, porque la imagen de Ivonne Montero es de una vedette, entre comillas, que enseña t3t4, enseña esto. Aquí se le dio un estatus de actriz, en una obra impecable, con 1000 representaciones. A la gente se le olvida lo bueno y habla de lo malo”, finalizó.

También puede leer: Ivonne Montero confiesa que su hija estuvo en terapia intensiva tras la operación a corazón abierto

Liza Muriel / Archivo TVNotas / IG: @antonioescobar0

Esto declaró Ivonne en el programa De primera mano

Ivonne Montero habló con el programa De primera mano y esto dijo al respecto: “No se me dio mi lugar. Cada principio de mes, nos daban las fechas que nos tocaba trabajar, para nosotros bloquear. Yo ya tenía mis fechas específicas. De repente, una que era para mí se la dieron a una suplente. Yo ya estaba en el teatro y me dijeron: ‘Te vas. Y yo: ‘Pero me toca percibir hoy. Entonces le dije que se quedara con su suplente y yo me retiraba, porque ese no es el trato que merezco”.

“Además, había muchas cosas que yo decía: ‘Esto no está padre. Si uno no se da a respetar, ¿quién lo va a hacer? No solo me pusieron al nivel de, sino debajo de. Me salí decepcionada del trato que me dieron”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/o digital de tu revista TVNotas, ¡No te pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.