Ivonne Montero defiende a Cazzu en medio de polémica con Ángela Aguilar y Nodal: “Una gran mujer”

El escándalo que ha causado el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal parece no tener fin, ya que las circunstancias en las que se desarrolló este noviazgo han sido muy controversiales.

Recordemos que los cantantes oficializaron su relación tan solo dos semanas después de que Christian anunciara su ruptura con Cazzu, tras dos años de estar juntos y una hija en común.

Para muchos, la “rapidez” en al que se dio esta situación da a entender que Ángela fue la “manzana de la discordia” en la relación de Nodal y Cazzu. Esta especulación se vio reforzada después de que la propia Ángela dijera que su romance no era “algo nuevo”, sino una continuación. Sin embargo, Nodal salió a desmentir las versiones de un ainfidelidad.

A pesar de que el intérprete de ‘Botella tras botella’ ha insistido en que las cosas con Cazzu terminaron bien y no hubo infidelidad de por medio, los internautas siguen expresando en redes que no les creen y han publicado mensajes de apoyo a la argentina, principalmente por los rumores de que actualmente está embarazada.

Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos en el escenario / Instagram: @angela_aguilar_ @nodal

Ivonne Montero defiende a Cazzu

Entre aquellos que no han dudado en apoyar a Cazzu se encuentra Ivonne Montero. La famosa actriz de telenovelas aprovechó un encuentro con la prensa para afirmar que la argentina es una mujer “muy fuerte” que no necesita de un hombre.

“Ella es y va a seguir siendo una mujer con mucha fortaleza porque no es fácil a lo que se va a enfrentar. Independientemente de que él esté o no como familia, siempre va a ser un vacío”, indicó.

La también exparticipante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo aplaudió el papel de madre de la rapera, asegurando que, como madre soltera, entiende que lo que es criar a un hijo sin un padre.

“Ha dejado muchas cosas por esa criaturita y por Nodal y nada, que tenga mucha fortaleza, que sea feliz, que le brinde a su hija todo el amor del mundo y que exija”. Ivonne Montero

Para finalizar con el tema, mencionó que ser mamá no es un tema fácil: “De repente habrá quienes dicen ‘Es cualquier cosa’, y no, no lo es. No es fácil. No es sencillo”, concluyó.

¿El show de Christian Nodal en Argentina peligra?

Hace poco, se dio a conocer que Christian Nodal se presentará por primera vez en la ‘Movistar Arena’ de Buenos Aires, Argentina. Si bien esto es un gran paso para su carrera musical, el escándalo por Ángela Aguilar podría poner en peligro el evento.

Diversos internautas han reaccionado negativamente al anuncio del concierto de Nodal en Argentina, pidiendo que el cantante cancele su presentación y que nadie asista al evento.

Hasta el momento, Nodal no ha comentado nada sobre el posible boicot de su presentación en Argentina.

