Yeri MUA opina sobre Christian Nodal y su entrevista ¿defiende a Ángela Aguilar?: “Dijo puras mama...”

Yeri MUA generó controversia tras compartir su opinión sobre la polémica entrevista de Christian Nodal con Adela Micha. En una transmisión en vivo, abordó con sarcasmo, indignación y advertencias su contundente postura sobre las declaraciones del sonorense. ¿Defendió a Ángela Aguilar? Te contamos lo que dijo la influencer.

¿Qué dijo Yeri MUA sobre la entrevista de Christian Nodal y Adela Micha?

Durante una transmisión en vivo, Yeri MUA no se guardó nada y opinó sobre la reciente entrevista entre el cantante Christian Nodal y la periodista Adela Micha. El diálogo, donde el intérprete de regional mexicano habló sobre su rompimiento con Cazzu y el inicio de su relación con Ángela Aguilar, el cual ha sido blanco de críticas por lo confuso de sus declaraciones y las fechas reveladas.

“¿Vieron la entrevista de Christian Nodal? Está bien buena como para cagarte de risa... Dijo puras mamadas”. Yeri MUA

“Prácticamente dijo: ‘El lunes terminé con Cazzu, el miércoles estuve con Ángela y el viernes nos casamos. Esas cuentas no las trae ni el mejor contador’”, aludiendo a la aparente incoherencia en la línea de tiempo presentada por el cantante.

¿Qué mensaje dedicó Yeri MUA a Ángela Aguilar, tras entrevista viral de Christian Nodal?

Uno de los momentos más comentados del en vivo fue cuando Yeri MUA expresó su solidaridad con Ángela Aguilar, quien ha sido el centro de ataques en redes sociales desde que confirmó su relación con Nodal.

“Me da lástima por Ángela Aguilar, neta pobrecita. Lo bueno que estoy soltera. La entrevista de Christian me hizo darme cuenta...”, expresó.

Según la influencer, la sociedad tiene una tendencia a juzgar con más dureza a las mujeres involucradas en controversias amorosas.

“Creo que juzgan mucho a Ángela Aguilar porque está de moda juzgarla, en vez de que juzgues al cabr... que se pone a hacer todas las cosillas” Yeri MUA

“¿Y el hombre? A todos se nos olvida juzgarlo a él”, agregó, resaltando la disparidad en la percepción pública de los comportamientos de hombres y mujeres en el espectáculo.

Esta no es la primera vez que Yeri se manifiesta al respecto. En noviembre de 2024, ya había expresado su apoyo público a Cazzu, ex pareja de Nodal, calificándola como “reina” y “diosa”, al tiempo que lamentaba el papel del cantante en el triángulo amoroso que tanto ha dado de qué hablar.

¿Por qué Yeri MUA terminó su relación con el rapero colombiano SAI?

Yeri MUA, sorprendió a sus seguidores al anunciar que había terminado su relación con el rapero colombiano SAI. La ruptura, según explicó, fue motivada por conductas que consideró inaceptables: “Me metí a ver las viejas que sigue el SAI en el Instagram y vi que le dio like como a tres viejas y dos de ellas estaban medio encueradillas”, reveló en una transmisión en vivo.

La decisión generó una ola de reacciones en redes sociales y reavivó las críticas sobre la autenticidad del romance. La intérprete no dudó en cortar la relación tras identificar lo que llamó “red flags” o señales de alerta:

“Mejor la dejas cuando empiezas a ver red flags, que cuando te empiezan a hacer pend... con las red flags” Yeri MUA

Además, arremetió contra el rapero: “A SAI le hace falta una bellaca que lo trate de la ching... y le ponga los cuernotes, así va a aprender”.

Con un tono irreverente pero directo, la influencer ha logrado posicionarse como una figura que, más allá de sus controversias, ha defendido en diferentes ocasiones la cantante de regional mexicano.

