¿Ángela Aguilar imita a Yeri MUA? Esto dice la influencer sobre las comparaciones con la esposa de Nodal

Ángela Aguilar vuelve a ser el centro de la controversia. En esta ocasión, no por algo sobre su polémico matrimonio con Christian Nodal, sino por, supuestamente, tratar de imitar a Yeri Cruz Varela, más conocida en el mundo artístico como Yeri MUA.

Las ‘comparaciones’ comenzaron después de que la intérprete de ‘En realidad’ subiera un video en el que la están maquillando. Si bien la joven no hizo ningún comentario y solo presumió su look, el clip fue motivo de mucha polémica.

Te podría interesar: Yeri MUA se quiebra en redes por su ex: “Estoy seca de tanto llorar”

En la grabación, se puede ver a Ángela usar un corset morado muy ajustado y unos pantalones de mezclilla. Según los detractores, la hija de Pepe Aguilar estaba “copiando” el “estilo” de Yeri MUA, provocando muchas críticas y burlas en su contra.

Otro de los aspectos que dio mucho de qué hablar fue la canción que escogió para acompañar su publicación. Y es que la joven utilizó el tema ‘Chiquita’ de Neton Vega & Tito Double P, algo que fue muy contradictorio, pues, en su momento, dijo odiar la música actual.

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

Durante un encuentro con la prensa, Yeri MUA fue cuestionada sobre las comparaciones con Ángela Aguilar. Ante esto, la reggaetonera defendió a la esposa de Nodal y aseguró que la joven no la está imitando, como muchos especulan.

De igual forma, señaló que ya está acostumbrada a que la comparen con otros, ya sean artistas o no.

Yeri MUA

“No creo (que me esté imitando). Ni al caso. A mí me comparan con todo, con hombres, mujeres, chanclas, zapatos, perfumes, con todo. Ya estoy acostumbrada, (me comparan) con todo tipo de ser”