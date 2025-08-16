Ángela Aguilar reveló el tierno regalo que preparó para la hija de Christian Nodal y Cazzu: “La quiero mucho”

Ángela Aguilar vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez no por sus declaraciones recientes, sino por una entrevista que salió a la luz en la que habló sobre la hija de Cazzu y Christian Nodal. En aquella charla, la intérprete de ‘Dime cómo quieres’ contó que le compró un detalle muy especial a la bebé.

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Qué opinó Ángela Aguilar sobre el embarazo de Cazzu en esa entrevista?

En la entrevista que circuló en redes de Ángela Aguilar con Uriel Santos, la cantante no solo opinó sobre la relación que Christian Nodal tenía con Cazzu, sino que reveló su papel en ese momento como “tía” de la futura hija del cantante. Eso no es todo, la famosa también dejó al descubierto la buena disposición y afecto hacia la pareja y su bebé en camino.

Dicha entrevista se realizó cuando apenas se había anunciado que Christian Nodal y Cazzu estaban esperando a su bebé. En esta, Ángela Aguilar expresó que deseaba lo mejor para la argentina y para su entonces amigo, Christian, asegurando que lo más importante para ella era verlo feliz y en paz.

“Sé que Cazzu le está haciendo un bien a Christian y para mí tenerlo como amigo y verlo bien es lo único que le deseo” Ángela Aguilar

En ese momento, Ángela habló de la relación de ambos con un tono amistoso y sin dar indicios de lo que ocurriría en el futuro. Además, reiteró lo contenta que estaba por la llegada de su primera bebé juntos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / IG: @angela_aguilar_

¿Cuál fue el regalo que Ángela Aguilar le mandó a hacer a la bebé de Nodal y Cazzu?

Durante la charla, Ángela Aguilar confesó que decidió encargar un obsequio muy ligado a la tradición musical de su familia: un traje de charro. La cantante explicó que, en ese momento, desconocía el género del bebé, pero aún así quería que su primer regalo fuera algo representativo de la música mexicana.

“Todavía no nace la bebé, yo no sabía si iba a ser hombre o niña, pero le mandé a hacer un traje de charro” Ángela Aguilar

Además, adelantó que sería solo el primero de varios presentes que tenía pensados para la hija de Christian Nodal con su ahora ex, Cazzu.

Cazzu habló sobre la revelación de su embarazo hace dos años / Captura de pantalla internet

¿Ángela Aguilar quería ser madrina de la hija de Christian Nodal y Cazzu?

En la misma entrevista, se le cuestionó si le gustaría convertirse en la madrina de la bebé. Ante esto, Ángela Aguilar respondió que no estaba segura de que la amistad con la pareja en ese momento fuera tan cercana como para asumir ese papel, pero que no dudaba en considerarse como “tía” de la hija de Christian Nodal. También aseguró que, desde su lado, la niña tendría siempre acceso a “muchos vestidos” y detalles ligados a la música mexicana.

“Lo llegaba a ver a él con su mujer, embarazada y yo me sentía como una tía de que (le decía): ‘Felicidades’. Yo le agarraba la panza. (De ser yo la madrina) No hemos hablado, yo a Julieta la admiro muchísimo. La quiero mucho... No sé si yo vaya a ser madrina, la verdad, yo creo que no tenemos una relación tan cercana para lograr eso, pero de este lado la bebé va a tener a una tía muy metida en la música mexicana y muchos vestidos que le puedo pasar”. Ángela Aguilar

Con el paso del tiempo, la historia dio un giro inesperado: Ángela Aguilar y Christian Nodal hoy son pareja y no han dudado en mostrarse juntos públicamente. No obstante, este episodio del pasado sigue generando interés y reacciones en redes, pues revela un momento muy distinto al actual entre los tres protagonistas.

