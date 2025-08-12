¿Christian Nodal contesta a Cazzu tras señalar de “injusta” la manutención a su hija? “Sigo sin superarlos”

La cantante argentina Cazzu rompió el silencio sobre su situación familiar con Christian Nodal. En declaraciones recientes ofrecidas a medios mexicanos, abordó con franqueza algunos temas de su vida personal, tal como la pensión alimenticia que recibe su hija por parte de Christian Nodal. Ahora, el cantante lanzó misteriosos mensajes en redes sociales. ¿Le respondió a Cazzu?

Cazzu confiesa tener problemas para pagar la renta, ¿por culpa de Nodal? / Redes sociales

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal y su faceta como padre?

En su encuentro con la prensa, Cazzu habló sobre la pensión que Christian Nodal aporta para su hija. Aunque la artista reconoció que el cantante sí cumple con un pago mensual, fue contundente al decir que “no es un acuerdo justo”. Según Cazzu, el monto que recibe no refleja las necesidades reales de su hija, ni los costos que implica cuidarla y garantizarle bienestar.

“No estoy conforme con lo que se acordó, pero no quiero gastar mi energía en una batalla legal. Soy una mujer con trabajo, con independencia, y puedo con esto. Pero no debería ser así”, declaró la cantante.

También destacó que muchas mujeres no tienen la posibilidad de decidir como ella.

A pesar de su inconformidad, Cazzu dejó claro que no piensa iniciar un proceso judicial por el momento, argumentando que su prioridad es mantener la paz y estabilidad emocional de su hija.

¿Cómo respondió Christian Nodal a las recientes declaraciones de su expareja, Cazzu?

Después de las declaraciones de Cazzu, expareja de Christian Nodal, el intérprete de regional mexicano compartió una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, con un claro mensaje “sigo sin superarlos”.

A través de sus redes sociales, el intérprete de ‘Botella tras botella’ lanzó algunos mensajes que desataron especulaciones de ser una indirecta hacia Cazzu y sus recientes declaraciones.

Sin embargo, a pesar de la noticia difundida en redes sociales, sobre las declaraciones de la argentina de acuerdo injusto en la manutención de su hija, Nodal no ha respondido de manera directa o indirecta a los señalamientos.

El mensaje “sigo sin superarlos” fue con referencia a sus más recientes conciertos realizados en Guatemala y Honduras, países de Centroamérica y en los que también se hizo presente desde las gradas su actual esposa, Ángela Aguilar.

