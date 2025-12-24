Boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar 2026: Así reaparecieron juntos después de su escándalo

Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan en el centro de la conversación pública tras confirmar que celebrarán su boda religiosa en 2026. La pareja, una de las más mediáticas del regional mexicano, ha compartido detalles clave del enlace que cerrará un proceso que ya incluye una ceremonia espiritual y una boda civil, ambas realizadas en 2024.

En medio de este anuncio, los cantantes reaparecieron juntos en redes sociales durante las celebraciones decembrinas, lo que coincidió con versiones sobre una supuesta crisis matrimonial.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cuándo se casarán Ángela Aguilar y Christian Nodal por la iglesia?

Ángela Aguilar confirmó durante una firma de autógrafos que su boda religiosa con Christian Nodal se celebrará en mayo de 2026. Aunque no reveló la fecha exacta, la información coincide con lo que ambos han comentado en distintos encuentros con fans y entrevistas.

La elección del mes no es casual. De acuerdo con declaraciones previas de Nodal, su relación sentimental con Ángela inició en mayo de 2024, días después de que el cantante hiciera público su rompimiento con la rapera argentina Cazzu, el 11 de mayo de ese año. Ese mismo mes, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia espiritual realizada en Roma, el 29 de mayo de 2024.

El propio Nodal relató en entrevista con Adela Micha que la decisión de casarse espiritualmente se dio en un contexto de atención mediática intensa. Según explicó, ambos conectaron fuera de lo profesional desde el 13 de mayo de 2024 y, tras concluir un concierto en Guadalajara, viaj para reencontrarse con Ángela, lo que derivó en el enlace espiritual.

La relación entre Nodal y Ángela Aguilar fue muy comentada tras el inicio de su noviazgo, las fotos filtradas en Roma, Italia, y su precipitada boda. / Foto: IG/angela_aguilar_

¿Dónde será la boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar en 2026?

El cantante de regional Christian Nodal reveló en entrevista para el programa Ventaneando que la boda religiosa se llevará a cabo en Zacatecas, México. El cantante detalló que la ceremonia será “bien mexicanota” y que se realizará en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar.

El Soyate es un lugar emblemático de la dinastía Aguilar y cuenta con una capilla, por lo que existe la posibilidad de que tanto la celebración como el ritual religioso se realicen dentro del mismo recinto. Nodal también mencionó que el evento será a puertas abiertas, sin dar más detalles sobre la lista de invitados o la logística.

En cuanto a los preparativos, el intérprete de “Botella tras botella” señaló que Ángela Aguilar está a cargo de la organización. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado aspectos como el número de asistentes, el estilo de la ceremonia o si habrá presentaciones musicales especiales.

Ángela Aguilar y Christian Nodal cumplen un año de casados este 24 de julio de 2025.

/ Instagram: @nodal y @angela_aguilar_

¿Qué pasó con los rumores de crisis matrimonial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Aunque Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron espiritualmente en mayo de 2024, no fue sino hasta el 10 de junio de ese año cuando confirmaron públicamente su relación. Posteriormente, el 24 de julio de 2024, celebraron su boda civil en una hacienda del estado de Morelos.

Durante varios meses circularon dudas sobre la veracidad del matrimonio civil. Fue hasta que el programa La mesa caliente filtró una imagen del acta de matrimonio expedida por el gobierno de Morelos que se confirmó oficialmente el enlace. El documento reveló que la pareja contrajo matrimonio bajo el régimen de bienes separados.

A finales de 2025, la relación volvió a estar bajo el escrutinio público debido a rumores de una supuesta crisis matrimonial. Las versiones surgieron a partir de videos difundidos en redes sociales donde se observa una aparente cercanía entre Nodal y la violinista Esmeralda Camacho durante presentaciones en vivo. Algunos usuarios también señalaron gestos de la músico mientras Ángela Aguilar besaba a su esposo en el escenario.

Ángela Aguilar habría corrido a la violinista de Christian Nodal, presunta amante del cantante: ¿es verdad? / TikTok: angieeflores92, redes sociales y canva

A esto se sumaron publicaciones de Ángela en redes sociales que fueron interpretadas como mensajes indirectos, al incluir frases de canciones y reflexiones que generaron especulación. Incluso se habló de una presunta separación de Esmeralda Camacho del equipo de Nodal por motivos personales.

Sin embargo, posteriormente se aclaró que la ausencia de la violinista se debió a trámites migratorios. De acuerdo con la información difundida, varios músicos del equipo no cuentan con visas de trabajo para Estados Unidos, por lo que cuando la gira se presenta en ese país, el elenco cambia temporalmente.

En este contexto, Ángela Aguilar compartió una serie de historias en Instagram el 22 de diciembre de 2025. En ellas mostró momentos familiares, imágenes de descanso y una fotografía donde aparece Christian Nodal de espaldas, sentado frente a una puerta abierta, acompañado por la canción “Mi tesoro” de Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte. Aunque el rostro del cantante no era visible, sus tatuajes permitieron identificarlo.

